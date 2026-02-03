금산 아파트 앞 공터서 70대 남성 분신해 숨져
충남 금산에서 70대 남성이 몸에 불을 붙여 숨지는 사건이 발생했다.
3일 금산경찰서에 따르면 이날 오후 3시32분쯤 금산군 금산읍 한 아파트 앞 공터에서 A(77)씨의 몸에 불이 붙었다는 내용의 행인 신고가 접수됐다.
화상을 입고 쓰러진 A씨는 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.
경찰은 A씨가 스스로 몸에 불을 붙인 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
경찰 관계자는 “A씨가 지병으로 인해 평소 극심한 통증을 겪어온 것으로 파악됐다”고 말했다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
