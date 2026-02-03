가평군, 단체 관광객 유치 인센티브 내국인까지 확대
경기 가평군이 2월부터 단체 관광객 유치 인센티브 지원 대상을 내국인까지 확대하며 관광 활성화에 나선다.
가평군은 관광을 통한 지역경제 활성화를 위해 단체 관광객을 유치한 여행사를 대상으로 한 인센티브 지원사업을 확대 시행한다고 3일 밝혔다. 올해부터는 기존 외국인 단체 중심 지원에서 벗어나 내국인 단체 관광객까지 지원 대상을 넓힌 것이 특징이다.
지원 대상은 당일 또는 숙박형 단체 관광객을 유치한 여행사로, 내국인은 10인 이상, 외국인은 4인 이상 단체가 해당된다. 일정과 이용 조건에 따라 1인당 최대 2만원까지 인센티브가 지급된다.
당일 관광의 경우 지역 내 관광지 2곳 이상을 방문하고 이 중 1곳 이상을 유료 관광지로 이용해야 하며, 지역 내 음식점 1곳을 이용할 경우 1인당 1만원이 지원된다. 음식점 이용에는 가평 잣고을시장과 5일장 방문도 포함된다. 여기에 자라섬 꽃 페스타 방문 일정이 추가되면 1인당 지원금은 1만2000원으로 상향된다.
숙박형 관광객을 유치한 경우에는 지역 내 관광지 2곳 이상 방문과 유료 관광지 1곳 이용, 지역 내 음식점 1곳 이용, 숙박시설 1박 이상 이용 시 1인당 2만원의 인센티브를 받을 수 있다.
인센티브 지원을 희망하는 여행사는 여행 최소 3일 전까지 사전신청서를 제출해야 하며, 여행 종료 후 15일 이내에 지급 신청을 하면 된다. 지원은 예산 소진 시까지 진행된다.
군 관계자는 “이번 사업은 내외국인 단체 관광객 유치를 통해 가평의 관광자원과 지역 상권, 전통시장을 연계 활성화하는 데 목적이 있다”며 “자라섬 꽃 페스타 등 지역 축제와 연계한 관광상품 운영을 통해 지역경제에 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 밝혔다.
