이현재 하남시장, 교산·위례 교통현안 해결 위해 국토부 면담

이현재 하남시장은 지난 2일 김영국 국토부 주택본부장을 면담하고 교산·위례신사선 현안 해결을 촉구했다. 하남시 제공

이현재 경기 하남시장은 지난 2일 김영국 국토교통부 주택공급추진본부장과 면담을 갖고 교산신도시의 조속한 사업 추진과 위례신사선 하남 연장 등 장기간 지연돼 온 주요 현안에 대한 정부 차원의 적극적인 대응을 요청했다.