이현재 하남시장, 교산·위례 교통현안 해결 위해 국토부 면담
이현재 경기 하남시장은 지난 2일 김영국 국토교통부 주택공급추진본부장과 면담을 갖고 교산신도시의 조속한 사업 추진과 위례신사선 하남 연장 등 장기간 지연돼 온 주요 현안에 대한 정부 차원의 적극적인 대응을 요청했다.
이 시장은 하남시에 미사·위례·감일·교산 등 4개 신도시가 동시에 추진되면서 수도권 내에서도 가장 빠른 인구 증가세를 보이고 있지만, 생활권 연계 부족과 교통 인프라 미비로 시민 불편과 민원이 지속적으로 발생하고 있다고 설명했다. 특히 교산신도시의 경우 지정 이후 7년이 지났음에도 핵심 현안이 해결되지 않으며 신도시 사업 전반이 답보 상태에 놓여 있다고 지적했다.
하남시는 2030년 인구 50만명 시대를 앞두고 있으나, 신도시 발표 당시 정부가 약속한 자족 기능과 교통망 구축이 지연되면서 도시 경쟁력 확보에 한계가 발생하고 있다는 입장이다. 이 시장은 지난 1월 실시된 여론조사에서 시민의 36.2%가 가장 시급한 과제로 교통 인프라 확충을 꼽았다는 점을 언급하며 정주 여건 개선의 필요성을 강조했다.
이 시장은 이날 교산신도시의 성공적 정착을 위해 6대 건의사항을 전달했다. 주요 내용은 광역교통개선대책의 최적 변경과 적기 개통, 개발이익의 생활 SOC 재투자, 고속도로 인접 지역 방음벽과 방음터널 설치, 공업지역 물량 확대, 공공임대주택 비율 조정, 공동주택과 기반시설의 권역별 동시 준공 등이다.
아울러 위례신도시 하남 주민들의 숙원 사업인 위례신사선 하남 연장 노선을 제5차 대도시권 광역교통시행계획에 반영해 줄 것을 강력히 요청했다. 이 시장은 위례 하남 주민들이 철도 분담금 1256억원을 납부했음에도 17년째 철도 노선에서 배제돼 교통 차별을 겪고 있다고 지적하며, 정당한 교통 권리 보장을 촉구했다.
이현재 시장은 “주민들이 부담한 비용에 상응하는 교통 서비스를 제공받는 것은 국가의 당연한 책무”라고 강조했다. 이에 대해 국토교통부는 교산신도시 추진의 시급성에 공감하며 건의사항을 면밀히 검토하겠다는 입장을 밝혔다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
