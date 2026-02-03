웹젠, 인디게임 ‘르모어’→ ‘메모리스’로 게임명 변경

웹젠의 인디게임 ‘르모어: 인페스티드 킹덤’이 ‘메모리스: 포세이큰 바이 라이트’로 게임명을 변경하고 올해 상반기 정식 출시를 준비한다.

‘메모리스’는 웹젠이 퍼블리싱하고 국내 게임 개발사 블랙앵커가 개발 중인 인디게임이다. 전략성을 추구하는 턴제 전략RPG를 표방한다. 2023년 10월부터 스팀과 에픽게임즈에서 얼리 액세스(앞서 해보기)로 서비스되고 있다.‘메모리스’는 지난 2년간 얼리 액세스 참가자들의 의견을 기반으로 수차례의 업데이트를 거쳐 전반적인 게임성을 보완해왔다.게임명 ‘메모리스: 포세이큰 바이 라이트’에는 그간 업데이트 과정에서 바뀐 게임의 방향성이 담겨있다.‘메모리스’는 게임 플레이어들이 타락한 도시에서 신비한 빛을 잃은 ‘메모리스’를 수복하기 위해 원정대를 꾸려 탐험에 떠난다는 이야기를 그린다.게임 플레이어들은 서로 다른 특성의 캐릭터와 130종의 ‘메모리스 파편’, 스킬, 무기를 조합해 나만의 원정대를 육성할 수 있다. 선택지 속에서 3인의 원정대를 구성해 80여개 지역을 탐험할 수 있다.새로 변경된 게임명은 유통 플랫폼별 규정에 맞춰 얼리 액세스 페이지에 순차 적용된다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지