‘다크앤다커’ 표절 논란 형사 재판으로… 검찰, 아이언메이스 대표 기소
검찰이 넥슨의 미공개 프로젝트 자료를 유출해 ‘다크앤다커’를 개발했다는 의혹을 받는 아이언메이스 관계자들을 재판에 넘겼다.
이로써 수년간 이어진 양사 간의 법적 공방은 민사상의 배임 문제를 넘어 국가 기관이 범죄 혐의를 직접 가리는 형사 사건 국면으로 전환됐다.
수원지검 성남지청 형사3부는 지난 2일 부정경쟁방지법 위반 및 업무상 배임 혐의로 아이언메이스 대표 최 모씨 등 3명을 불구속 기소하고 회사 법인도 함께 재판에 넘겼다.
검찰은 최씨 등이 넥슨 재직 당시 ‘프로젝트 P3’의 소스 코드와 핵심 데이터를 유출하고 이 중 일부를 실제 다크앤다커 제작에 사용한 것으로 보고 있다. 검찰이 산정한 다크앤다커의 매출 규모는 500억원 이상이다.
이번 기소는 지난해 12월 항소심 법원이 영업비밀 침해를 인정하며 57억원의 배상금을 판결한 데 이어 나온 조치다. 넥슨 측이 제기한 의혹이 검찰 수사를 통해 형사적 범죄 혐의로 구체화됐다는 점에서 의미가 크다.
그동안 아이언메이스 측은 자료 유출 혐의를 부인하며 독자적인 개발임을 주장해왔으나 검찰이 유출 자료의 실제 사용 사실을 명시함에 따라 향후 재판에서 이 내용이 쟁점이 될 것으로 예상된다.
아이언메이스는 3일 입장문을 통해 기소 사실이 게임 서비스나 사업 운영에 부정적인 영향을 주지 않을 것이라며 민사 항소심에서 인정받은 저작권의 독자성을 바탕으로 법정에서 정당성을 입증하겠다고 밝혔다.
현재 민사 소송은 양측의 상고로 대법원으로 넘어간 상태다. 이번 형사 기소는 향후 손해배상 규모 확정 및 책임자 처벌 수위에 변수가 될 전망이다.
