군부대에 전두환·노태우 사진 못 붙인다…국방부, 훈령 개정

개정 부대관리훈령은 그런 목적이라도 사진은 게시하지 말고 계급, 성명, 재직 기간 등만 게시하도록 했다.

앞으로는 12·12 군사반란을 주도한 전두환·노태우 전 대통령의 사진을 군부대에 게시할 수 없게 된다.국방부는 내란·외환·반란·이적의 죄 등으로 형이 확정된 지휘관 및 부서장의 사진을 부대 역사관이나 회의실 등에 게시할 수 없도록 부대관리훈령을 개정해 전군에 하달할 방침인 것으로 3일 확인됐다.기존 부대관리훈령은 내란·외환·반란·이적의 죄 등으로 유죄 판결이 확정된 지휘관 및 부서장이라도 역사기록 보존이 목적이면 사진을 게시할 수 있었다. 하지만국방부의 이런 방침에 따라 방첩사령부와 수도방위사령부는 최근 두 전직 대통령의 사진을 회의실 등에서 내린 것으로 전해졌다.두 전직 대통령이 모두 지휘관을 역임한 방첩사는 역대 지휘관 사진을 모두 내린 상태다. 국방부의 방침에 맞춰 게시가 허용된 역대 지휘관 사진만 걸어놓을 예정이다.개정 부대관리훈령에 따르면 금품 및 향응수수 또는 공금 횡령 및 유용으로 징계 해임된 경우, 징계에 의해 파면된 경우, 복무 중의 사유로 금고 이상의 형이 확정된 경우 등에도 지휘관 및 부서장의 사진을 게시할 수 없다.'12·3 비상계엄' 관련 내란중요임무종사 등 혐의로 재판받고 있는 김용현 전 국방부 장관과 여인형 전 방첩사령관, 이진우 전 수방사령관, 곽종근 전 특전사령관 등도 형이 확정되면 그들이 이끌던 부대에 게시된 사진은 내려지게 된다.구정하 기자 goo@kmib.co.kr