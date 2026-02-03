군부대에 전두환·노태우 사진 못 붙인다…국방부, 훈령 개정
앞으로는 12·12 군사반란을 주도한 전두환·노태우 전 대통령의 사진을 군부대에 게시할 수 없게 된다.
국방부는 내란·외환·반란·이적의 죄 등으로 형이 확정된 지휘관 및 부서장의 사진을 부대 역사관이나 회의실 등에 게시할 수 없도록 부대관리훈령을 개정해 전군에 하달할 방침인 것으로 3일 확인됐다.
기존 부대관리훈령은 내란·외환·반란·이적의 죄 등으로 유죄 판결이 확정된 지휘관 및 부서장이라도 역사기록 보존이 목적이면 사진을 게시할 수 있었다. 하지만 개정 부대관리훈령은 그런 목적이라도 사진은 게시하지 말고 계급, 성명, 재직 기간 등만 게시하도록 했다.
국방부의 이런 방침에 따라 방첩사령부와 수도방위사령부는 최근 두 전직 대통령의 사진을 회의실 등에서 내린 것으로 전해졌다.
두 전직 대통령이 모두 지휘관을 역임한 방첩사는 역대 지휘관 사진을 모두 내린 상태다. 국방부의 방침에 맞춰 게시가 허용된 역대 지휘관 사진만 걸어놓을 예정이다.
개정 부대관리훈령에 따르면 금품 및 향응수수 또는 공금 횡령 및 유용으로 징계 해임된 경우, 징계에 의해 파면된 경우, 복무 중의 사유로 금고 이상의 형이 확정된 경우 등에도 지휘관 및 부서장의 사진을 게시할 수 없다.
‘12·3 비상계엄’ 관련 내란중요임무종사 등 혐의로 재판받고 있는 김용현 전 국방부 장관과 여인형 전 방첩사령관, 이진우 전 수방사령관, 곽종근 전 특전사령관 등도 형이 확정되면 그들이 이끌던 부대에 게시된 사진은 내려지게 된다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사