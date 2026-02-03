北, 열병식 동향 포착… 신형 핵무기 공개 가능성
38노스, 위성사진 공개
합참 “현재로선 민간 행사”
북한이 5년 주기의 최대 규모 행사인 당대회를 앞두고 열병식을 준비하는 동향이 포착됐다. 우리 군은 북한이 당대회 행사를 준비하고 있다면서도 열병식 개최는 확인되지 않았다고 밝혔다.
미국의 북한 전문매체 38노스는 민간위성서비스 플래닛랩스가 2일(현지시간) 촬영한 평양 인근 미림 훈련장 사진을 공개했다. 이를 보면 북한 주민 또는 군인으로 추정되는 수백명의 사람이 행진 연습을 하고 있다. 대열에는 노동당의 상징물인 낫, 망치, 붓을 대형으로 만드는 모습도 포착됐다.
북한은 주요 행사 때마다 열병식을 진행했다. 이번에도 이달 중으로 예상되는 9차 당대회에 앞서 열병식을 준비하는 것으로 추정된다. 당대회는 북한의 최상위 의사결정기구로 향후 5년의 정책 방향과 대외 노선을 설정하는 최대 규모 정치 행사다.
북한은 그간 열병식 준비를 위해 미림훈련장에 병력, 군용트럭을 집결했다. 열병식 때는 대륙간탄도미사일(ICBM)을 비롯해 신형 무기를 과시하기도 했다. 이번에도 열병식이 진행된다면 지난 5년간 개발된 무기를 선보일 가능성이 제기된다.
다만 우리 군 당국은 북한이 군 병력을 대동한 열병식을 진행할지 알 수 없다고 밝혔다. 이성준 합동참모본부 공보실장은 이날 정례브리핑에서 “과거에 열병식을 준비했던 미림비행장이나 김일성광장 등에서 행사를 준비하는 모습이 포착되고 있다”면서도 “열병식을 할지는 아직 부정확하다. 현재까지는 민간 행사 차원에서 준비하는 거로 알고 있다”고 말했다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사