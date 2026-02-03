포스코 포항제철소, AI 스마트 제어로 소결 공정 혁신
포스코 포항제철소는 철강 생산 공정의 핵심인 소결 공정에 인공지능(AI) 기반의 스마트 제어 기술을 도입해 조업 효율을 획기적으로 끌어 올렸다고 3일 밝혔다.
소결 공정은 가루 형태의 철광석을 고로에 넣기 좋은 덩어리 형태로 만드는 핵심 과정이다.
포항제철소는 이번 고도화 작업을 통해 소결 공정에 센서를 활용한 장입선 미세제어, 배가스 온도 설정값 추종 대차 속도 자동제어 기술 등을 접목했다. 그 결과 조업 가동률 99%, 적중률 97%를 기록하며 조업 편차를 획기적으로 줄였다.
포항제철소 제선부와 기술연구원 공정DX연구소가 함께 개발한 스마트 소결 제어 기술은 후공정인 고로 조업에도 긍정적 영향을 미치고 있다.
고품질의 소결광이 안정적으로 공급되면서 고로 전체의 생산 효율이 동반 상승하는 선순환 구조가 정착된 것이다.
현재 포항제철소 3소결에서 검증된 이 혁신 모델은 2소결과 4소결 등 타 공정으로의 확대 적용을 진행 중이다.
김영현 포항제철소 제선부 차장은 “포항제철소 숙련공들의 노하우를 AI로 로직화해 누구나 최상의 품질을 생산할 수 있는 표준을 만들고 싶었다”며, “앞으로도 인공지능 기술을 끊임없이 고도화해 포항제철소의 글로벌 조업 경쟁력을 높이는 데 주력하겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
