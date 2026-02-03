9개월째 멈춘 영화계 성폭력 피해자 지원…“영리 위탁 멈춰라”
영화 산업 내 성폭력 피해자 지원 체계가 9개월째 멈춰 서자 영화계가 정부를 향해 “피해자 지원은 비즈니스가 아니다”며 반발하고 나섰다. 문화체육관광부와 영화진흥위원회가 피해자 지원 사업을 경쟁 입찰 방식으로 전환한 이후 상담 및 지원이 사실상 중단되며 보호 공백이 커졌다는 지적이다.
여성영화인모임과 한국성폭력상담소, 한국독립영화협회 등 6개 단체는 3일 서울 종로구 참여연대에서 공동 기자회견을 열고 성폭력 피해자 지원 사업의 ‘시장화’ 중단과 한국영화성평등센터 ‘든든’의 정상 운영을 촉구했다. 이날 기자회견에는 손솔 진보당 의원과 김선아 여성영화인모임 이사장, 백재호 한국독립영화협회 이사장, 최혜란 한국성폭력상담소 부소장, 안병호 전국영화산업노동조합 위원장 등이 참석했다.
이들은 사태의 원인으로 영화진흥위의 사업 운영 방식 변화를 지목했다. 2018년 출범한 든든은 영화계 성폭력 피해자 지원과 예방 교육을 맡아온 민관 협력 거버넌스의 대표 사례였지만, 영화진흥위가 이 사업을 조달청 최저가 경쟁 입찰로 전환해 영리 노무법인에 위탁하면서 기존 지원은 축소되고 신규 피해자 지원은 사실상 멈췄다는 것이다.
김선아 이사장은 “신규 피해자 16명을 포함해 27명이 든든에 남아 있지만 신규 피해자에 대한 공적 지원은 끊겼다”며 “그 부담이 민간 비영리 단체에 전가되고 있다”고 말했다. 그는 “노무사가 성폭력 피해자 상담과 사례 관리를 맡는 현 체계에 대해 피해자들 역시 거부하고 있다”고 지적했다. 실제로 지원 공백 기간에도 피해자들은 든든을 계속 찾았고, 여성영화인모임은 자체 회비와 후원금으로 법률·의료 지원을 이어가고 있다.
현장에서는 ‘신뢰 붕괴’가 가장 큰 문제로 꼽혔다. 백재호 이사장은 “성평등 안전망은 영화 현장을 지탱하는 제도적 기반”이라며 “운영 주체가 매년 바뀔 수 있는 구조에서 어떤 피해자가 자신의 고통을 털어놓고, 예방 교육에 마음을 열 수 있겠느냐”고 지적했다. 최혜란 부소장도 “경쟁 입찰과 영리 위탁은 피해 회복보다 법적 다툼을 강화한다”며 피해자 지원의 시장화가 문제 해결을 후퇴시킨다고 비판했다.
국회 차원의 문제 제기도 이어졌다. 손솔 의원은 “국회는 2026년도 예산을 의결하며 문체부에 피해자 보호를 위한 안정적 운영 방안을 마련하라고 명확히 요구했다”며 “그럼에도 문체부와 영화진흥위가 영화계의 간담회 요구조차 응답하지 않는 것은 심각한 사안”이라고 밝혔다. 그는 “의지만 있다면 즉각 해결할 수 있는 문제”라며 “국회 차원에서 지속적으로 점검하고 책임을 묻겠다”고 말했다.
영화계의 요구는 성폭력 피해자 지원 사업의 시장화 중단, 피해자 지원의 공공성·비영리성 원칙 명확화, 영화계와의 즉각적인 공식 간담회 개최 등이다. 기자회견문 낭독 이후에는 영화계 공동 업무 협약과 한국성폭력상담소–한국영화성평등센터 든든 간 피해자 보호 협약도 체결됐다.
참가자들은 “성폭력 피해자 지원은 비용 효율의 문제가 아니라 국가가 책임져야 할 최소한의 책무”라며 “정부가 스스로 구축해온 성평등 거버넌스를 흔드는 선택을 중단해야 한다”고 촉구했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사