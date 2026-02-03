민경선, 7일 킨텍스서 출판기념회…고양시장 도전 본격화
민경선 전 경기교통공사 사장이 출판기념회를 열고 고양시장 도전을 향한 정책 행보에 나선다.
6·3 지방선거에서 고양시장 출마를 준비 중인 민경선 경기교통공사 전 사장(현 더불어민주당 정책위 부의장)은 오는 7일 킨텍스 제2전시장 401·402호에서 저서 2권 출간을 기념하는 출판기념회를 개최한다.
이번 행사는 단순한 출판기념회를 넘어 민 전 사장이 청년 시절부터 축적해 온 정치 경험과 경기도의원 3선 의정활동, 공공기관장으로서의 경영 성과를 바탕으로 ‘일할 줄 아는 고양시장’이라는 비전을 시민들에게 직접 제시하는 정책 출정식 성격으로 마련됐다.
특히 이번 출판기념회에서는 민 전 사장과 이재명 대통령과의 정책적 협력 관계가 주요 메시지로 부각될 전망이다. 민 전 사장은 민선 7기 이재명 경기도지사직 인수위원회에서 교통대책특위 부위원장을 맡아, 현재 전국적인 성공 사례로 평가받는 ‘노선입찰형 준공영제’를 설계한 핵심 인물로 알려져 있다. 그는 이번 저서를 통해 이재명 정부의 국정 철학인 공정과 소통을 고양시정에 구현할 구체적인 정책 구상을 강조할 계획이다.
출간되는 첫 번째 저서 ‘새로운 도약 고양특례시’는 민 전 사장이 경기도의원으로 활동하며 각종 개발 갈등과 사회적 불평등 문제에 대응해 온 의정 기록을 담았다. 은평구 기피시설 문제와 서울문산 민자고속도로 통행료 문제 등 고양시민의 삶과 직결된 현안 해결 과정을 소개하며, 베드타운으로 인식돼 온 고양을 자족형 특례시로 전환하기 위한 재정·산업 전략도 제시한다.
두 번째 저서 ‘도시를 바꾸는 교통혁명’은 경기교통공사 사장 재임 시절의 실무 성과를 중심으로 구성됐다. 취임 당시 적자 상태였던 공사를 1년 만에 흑자로 전환한 경영 과정과 함께, ‘똑버스’ 도입과 장애인콜택시 통합배차 시스템 구축 등 시민이 체감할 수 있는 교통 혁신 사례가 담겼다.
민 전 사장은 “인구 110만 특례시 고양에는 이제 구호가 아닌 실력으로 검증된 리더가 필요하다”며 “의정 현장에서 민원을 해결해 온 경험과 공공기관을 정상화한 경영 능력을 시민 앞에서 당당히 평가받겠다”고 밝혔다.
이날 출판기념회에는 김승원 경기도당위원장과 강득구 최고위원, 이기헌·박정 국회의원 등 더불어민주당 주요 인사와 경기도 지역 단체장, 시민들이 참석할 예정이다. 민 전 사장은 “이번 행사가 고양의 미래를 시민과 함께 설계하는 공론의 장이 되길 바란다”며 “고양특례시의 새로운 도약을 위해 준비해 온 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
