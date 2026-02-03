계명대, 청년들 위한 ‘대구 남구 창업 플랫폼’ 운영
계명대학교는 대구 청년 창업 생태계의 새 거점이 될 ‘대구시 남구 창업 플랫폼’이 본격 운영에 들어간다고 3일 밝혔다.
대구 남구와 계명대는 이날 계명대 대명캠퍼스 대명동산관에서 남구 창업 플랫폼 개관식을 열고 지역 청년과 예비창업자를 위한 창업 지원 거점 공간의 출발을 공식화했다. 남구 창업 플랫폼은 청년 창업 활성화와 지역경제 혁신을 목표로 조성된 복합 창업지원 공간이다.
계명대 대명캠퍼스 대명동산관 1·4·5층(연면적 3798㎡)에 창업보육실과 코워킹스페이스, 교육·세미나실, 실습형 콘텐츠 제작 공간 등을 갖췄다. 창업 준비 단계부터 성장 단계까지 교육, 멘토링, 네트워킹, 사업화, 투자 연계를 아우르는 전 주기 지원체계를 구축해 원스톱 창업 플랫폼으로 운영된다.
신일희 계명대 총장은 “남구 창업 플랫폼은 대학의 교육·연구 역량과 지역 산업, 청년의 창의적 아이디어가 만나는 실질적인 창업 허브”라며 “청년들이 실패를 두려워하지 않고 도전할 수 있는 환경을 만들고 대학이 보유한 자원을 적극 연계해 지역과 함께 성장하는 지속 가능한 창업 생태계를 구축하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사