주광덕 남양주시장 “미래형 자족도시로 대전환 추진”
100만 메가시티 도약 도시기반 완성
주광덕 경기 남양주시장이 ‘100만 메가시티 도약’을 목표로 광역교통망 구축과 미래형 자족도시 전환을 핵심으로 한 시정 비전을 공식 선언했다.
주 시장은 3일 열린 제307회 남양주시의회 임시회 제1차 본회의 시정연설에서 도시기반 완성과 자족 기능 강화를 통해 남양주를 수도권 핵심 도시로 도약시키겠다고 밝혔다. 시는 이를 위해 광역교통 허브도시 완성, 미래형 자족도시 전환, 품격 있는 문화도시 조성, 전 생애 돌봄체계 강화 등 4대 전략을 중심으로 시정을 운영할 방침이다.
우선 GTX-B노선 착공을 시작으로 D·E·F노선과 플러스 G노선을 단계적으로 추진하고, 9호선 강동하남남양주선은 2027년 착공을 목표로 행정절차를 진행한다. 지하철 3·6호선 연장도 정부계획 반영을 위해 협의를 이어가며, 수석대교와 중부연결 고속화도로, 강변북로 지하고속도로, 제2경춘연결 고속화도로 건설을 통해 초광역 교통망 구축에 속도를 낼 계획이다.
미래형 자족도시 전환을 위해 산업·의료·도시공간 혁신도 병행한다. 상급종합병원 유치를 중심으로 혁신형 공공의료원과 연계한 지역완결형 의료체계를 구축하고, 중촌마을 국가시범지구와 덕소 청년 복합 허브, 마석역세권 컴팩트시티, 이패동 도시개발 등 균형발전 사업을 추진한다.
AI·디지털 산업 육성도 본격화한다. 시는 금융·플랫폼 대기업과의 협력을 통해 지난 1년간 3조 원 규모의 투자유치 성과를 거뒀으며, 화도읍 X-AI 스마트에너지 데이터센터 조성을 통해 고부가가치 산업과 일자리 창출을 도모한다. 오는 3월에는 왕숙 도시첨단산업단지 투자유치 설명회를 열고 로봇·제약·바이오 분야 협력 네트워크를 강화할 예정이다.
문화도시 조성에도 힘을 쏟는다. ‘정약용의 도시’ 브랜드를 기반으로 경의중앙선 철도복개 구간에 (가칭)정약용 공원을 조성하고, 남양주문화재단을 중심으로 시민의 문화 향유 기회를 확대해 도시 품격을 높일 계획이다.
아울러 전 생애 돌봄체계 강화를 위해 전국 최초 초등학생 돌봄기관인 ‘상상누리터’ 운영을 확대하고, 왕숙2지구 WE 드림파크 조성, 청년창업 지원, 노인 일자리 확대, AI 기반 재난예보 시스템 도입 등을 통해 모든 세대가 안심하고 생활할 수 있는 도시 구현에 나선다.
주 시장은 “2026년이 미래세대에 남양주의 놀라운 변화의 해로 기억될 수 있도록 모든 공직자가 시민만을 바라보며 나아가겠다”며 “시민의 꿈이 일상의 풍요로 완성될 때까지 최선을 다하겠다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
