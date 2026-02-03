명창환 전 전남도 행정부지사, 조국혁신당 입당……여수시장 선거 본격
“여수 미래 위해 전략적 선택…이재명 정부 성공 뒷받침”
명창환 전 전남도 행정부지사가 3일 조국혁신당 입당을 공식 선언했다. 명 전 부지사는 이날 입장문을 통해 여수의 미래와 지역 경제 회복을 위한 책임 있는 결정을 내렸다고 밝혔다.
명 전 부지사는 공직 사퇴 이후 여수의 산업·경제·민생 위기 극복 방안을 깊이 고민해 왔다고 전했다. 그는 “깊은 고민 끝에 여수의 산업·경제·민생 위기를 돌파하고, 이재명 정부의 성공을 함께 이루기 위한 책임 있는 결정을 내렸다”고 설명했다.
입장문에서 명 전 부지사는 조국혁신당에 대해 “민주주의를 지켜온 개혁 정치세력이자, 민주당과 함께 이재명 정부 탄생에 힘을 보탠 동반자”라고 평가했다. 또한 “기회균등과 정치개혁, 저출산 대응, 지방정부 권한 확대라는 시대적 과제를 실천하는 정당”이라고 강조했다.
명 전 부지사는 “이번 입당은 통합 거대여당과 정부의 전폭적인 지원을 끌어내 여수의 구조적 위기를 극복하기 위한 전략적 판단”이라고 밝혔다.
이어 “조국혁신당 입당을 계기로 이재명 정부의 성공을 든든히 뒷받침하고, 여수의 산업 대전환과 지역경제 회복을 반드시 현실로 만들겠다”고 말했다.
끝으로 그는 “시민 여러분과 지지자들의 변함없는 성원 속에 끝까지 현장에서 뛰겠다”며 지속적인 지지를 당부했다.
여수=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
