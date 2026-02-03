지난달에도 또…러시아 극동서 한국인 선교사 체포·구금
러시아에서 한국인 선교사가 러시아 당국에 구금되는 일이 또 벌어졌다.
3일(현지시간) 러시아 한인 사회와 하바롭스크 아르구멘티이팍티 등 극동지역 매체들에 따르면 하바롭스크에서 활동하던 한국인 여성 선교사 박모씨가 지난달 말 러시아 당국에 체포·구금됐으며, 그가 운영하던 종교 시설은 해산됐다.
주러시아대사관과 주블라디보스토크 총영사관은 영사 접견을 통해 박씨의 상태와 구금 경위, 정확한 사실관계 등을 확인하고 있다.
현지 매체들은 러시아 당국을 인용해 박씨가 아동 대상 종교 캠프를 운영했고, 아이들이 성경 필사 등 엄격한 일정에 따라 생활했으며 박씨가 미국 계열 종교 단체 소속이라는 점 등을 부각해서 보도했다. 수사 당국은 박씨가 한국인 선교사들의 러시아 불법 입국을 도운 혐의도 받고 있다고 주장했다.
하지만 러시아 당국이 누군가의 고발로 박씨 조사에 들어간 만큼 현지 보도를 통해 알려진 내용이 지나치게 일방적이라는 지적도 나온다.
앞서 지난 2024년 1월에는 러시아 극동 블라디보스토크에서 활동하던 한국인 선교사 백모씨가 간첩 혐의로 체포됐다. 이후 백씨가 2년간 재판도 받지 못하고 구금된 상태에서 또 한국인 선교사 구금 사례가 발생했다.
한·러 관계가 악화한 가운데 잇달아 발생한 한국인 구금 문제 해결이 쉽지 않을 수 있다는 우려도 나온다. 러시아에서 장기 구금된 외국인은 종종 외교적 협상 카드로 이용되기도 한다.
2022년 2월 러시아의 우크라이나 특별군사작전 이후 한국은 러시아에 대한 제재에 동참했고, 러시아는 한국을 비우호국으로 지정했다. 러시아와 북한이 밀착하면서 한러관계는 더욱 복잡해졌다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사