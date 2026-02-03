BTS, 3월 21일 광화문 컴백 공연 확정… 넷플릭스 생중계
넷플릭스가 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS)의 컴백 무대를 전 세계에 단독 생중계한다. 국내 공연이 넷플릭스를 통해 글로벌 라이브로 송출되는 것은 이번이 처음이다. 조선 건국의 상징성을 간직한 광화문광장에서 가수가 단독 공연을 여는 사례 역시 전례가 없다. 여러 ‘최초’가 겹친 이번 무대는 BTS의 새로운 출발을 알리는 상징적인 장면이 될 것으로 보인다.
3일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 BTS는 다음 달 21일 오후 8시 광화문광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG(아리랑)’을 개최한다. 3년9개월 만에 선보이는 새 앨범 ‘아리랑’ 발매를 기념한 공연으로, 타이틀곡을 포함한 신곡 무대를 처음 공개한다. 빅히트뮤직은 “광화문광장에서 가수가 단독 공연을 여는 것은 처음”이라며 “이 무대를 통해 한국 문화사에 또 하나의 이정표를 세울 것”이라고 밝혔다.
BTS는 2020년 미국 NBC방송 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’의 스페셜 주간 기획 ‘BTS 위크’를 통해 경복궁 근정전과 경회루를 배경으로 한 퍼포먼스를 한 차례 선보인 바 있다. 다만 이번 무대는 궁궐을 배경으로 한 영상 중심의 무대가 아니라 관객과 직접 호흡하는 광장 콘서트다.
또 이번 공연은 넷플릭스와 협업하는 라이브 이벤트로, 한국 주요 음악 행사가 넷플릭스를 통해 전 세계 190여개국에 실시간 생중계되는 첫 사례다. 넷플릭스는 기존 코미디와 리얼리티 중심 라이브 실험에서 나아가 미국 메이저리그(MLB), 배우조합상 등 스포츠·시상식 분야로 라이브 영역을 확장할 계획이다. BTS의 광화문 컴백 라이브는 이런 전략을 대중에게 각인시키는 첫 대형 음악 이벤트로 평가된다.
BTS는 이번 공연을 시작으로 내년까지 34개 지역에서 총 82회에 달하는 ‘BTS 월드투어 아리랑’을 진행한다. 앨범 공개, 글로벌 라이브, 대규모 투어로 이어지는 ‘슈퍼사이클’을 본격 가동하는 셈이다. 컴백 후 월드투어의 시작인 고양종합운동장 공연은 이미 3회차가 전석 매진됐다.
컴백의 흐름은 다큐멘터리로도 이어진다. 다음 달 27일 넷플릭스에서 공개되는 장편 다큐 ‘BTS: 더 리턴’은 활동 공백기를 지나 다시 무대에 서기까지의 시간을 담았다. 바오 응우옌 감독이 연출을 맡았고, 제작사 디스 머신이 참여했다.
정규 5집 ‘아리랑’의 선주문량은 400만장을 돌파했다. 2016년 5월 발매한 스페셜 앨범 ‘화양연화 Young Forever’ 수록곡 ‘Save Me’ 뮤직비디오는 통산 10번째 8억뷰를 기록하며 여전한 인기를 과시했다. 군백기(입대로 인한 공백기) 이후 복귀 국면에서도 글로벌 팬덤의 결집력이 견고한 것으로 평가된다.
5집 ‘아리랑’은 광화문 공연 하루 전날인 3월 20일 오후 1시 발매된다. 이번 앨범에는 팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다룬 14곡이 수록된다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
