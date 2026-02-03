망상 증세 속 다툼 끝에 아내 살해…70대 구속영장 신청

사건 경위를 조사하고 있다.

망상에 따른 말다툼 끝에 아내를 살해한 혐의를 받는 70대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.경기 의정부경찰서는 아내를 숨지게 한 혐의를 받는 70대 남성 A씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청했다고 3일 밝혔다.A씨는 의정부시 자택에서 80대 아내 B씨와 말다툼을 벌이다 범행을 저지른 혐의를 받고 있다.경찰에 따르면 A씨는 범행 이후 평소 자주 찾던 인근 가게를 방문했으며, 이 과정에서 A씨의 발언을 수상하게 여긴 가게 주인이 범죄 연루 가능성을 판단해 경찰에 신고했다. 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 상대로 조사를 진행했다.A씨는 경찰 조사에서 아내와 금전 문제로 다투다 범행을 저질렀다고 진술했다. 그러나 주변인들의 진술 등에 따르면 A씨는 평소 망상 증세를 보일 정도로 정신 상태가 온전하지 않았으며, 문제로 언급된 금전 관계 역시 실제 분쟁이라기보다는 A씨의 망상에서 비롯된 것으로 전해졌다.A씨는 경찰 조사 과정에서도 진술이 일관되지 않았고, 범행 시점에 대해서도 정확히 기억하지 못하는 것으로 알려졌다. 경찰은 B씨의 정확한 사망 원인과 범행 경위를 확인하기 위해 시신 부검을 의뢰하는 등의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지