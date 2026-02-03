아이 키우기 좋은 하남시…초등 신입생에 입학지원금 지원
초등학교 신입생 전원 10만원 지원
경기 하남시가 초등학교 신입생을 대상으로 입학지원금 10만원을 지급하며 교육복지 강화에 나선다.
하남시는 올해 3월부터 지역 내에 거주하는 초등학교 1학년 신입생에게 1인당 10만원의 입학지원금을 지원한다고 3일 밝혔다. 이번 지원은 초등학교 입학에 따른 교육비 부담을 완화하고, 모든 아이가 공평한 출발선에서 교육을 시작할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
지원 대상은 입학일부터 신청일까지 계속해서 하남시에 주민등록을 두고 초등학교 1학년에 입학한 신입생이다. 다만 입학일 이후 하남시로 전입한 경우는 지원 대상에서 제외된다. 제도 도입 첫해인 올해 약 3000명의 신입생이 혜택을 받을 것으로 하남시는 전망했다.
지원금은 하남시 지역화폐인 ‘하머니’로 지급되며, 서적과 문구, 의류, 신발, 가방, 안경 등 입학 준비에 필요한 물품을 판매하는 지역화폐 가맹점에서 사용할 수 있다. 학원과 병원, 음식점, 숙박업소 등 일부 업종에서는 사용이 제한된다.
신청은 3월부터 주소지 관할 동 행정복지센터를 방문하거나 온라인 정부24를 통해 가능하다. 구체적인 신청 방법과 지급 일정은 2월 중 동 행정복지센터와 관내 초등학교를 통해 안내문을 배포하고, 하남시 홈페이지와 시정 소식지를 통해서도 안내할 예정이다.
이현재 하남시장은 “초등학교 입학은 아이 인생의 중요한 출발점”이라며 “이번 입학지원금이 아이들의 새로운 시작을 응원하는 든든한 디딤돌이 되길 바란다”고 말했다. 이어 “아이 한 명, 한 명의 교육 출발을 시가 함께 책임진다는 마음으로 교육복지 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
하남시는 앞으로도 아이 키우기 좋은 교육도시 조성을 시정의 핵심 과제로 삼고, 생애주기별 교육복지 정책을 통해 모든 학생이 평등한 교육 기회를 누릴 수 있도록 지원을 이어갈 방침이다.
