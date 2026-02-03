“정책은 책상이 아니라 삶에서 증명돼야”

[인터뷰] 임만균 서울특별시의회 환경수자원위원회 위원장

“현장에 답 있다” …숫자 행정→체감 행정 강조

“시민이 느끼는 안심이 곧 정책의 성과”

임만균 서울시의원은 환경·수자원 정책이 시민의 일상과 직결되는 만큼 현장 중심의 정책 점검이 필요하다고 강조했다. 서울특별시의회 제공

GoodNews paper ⓒ “정책은 문서나 회의실이 아니라, 시민의 일상 속에서 증명돼야 합니다.”임만균 서울시의회 환경수자원위원장(관악구 제3선거구)은 3일 서울 중구 서울시의회 위원장실에서 진행한 국민일보 인터뷰에서 이같이 말하며, ‘체감 행정’을 강조했다. 환경과 수자원, 생활 안전처럼 시민의 삶과 직결되는 정책을 다루는 자리에서 그는 “정치는 결국 주민이 무엇을 느끼고, 무엇이 달라졌는지로 평가받는다”며 서울시의 다양한 생활기반 정책에 대한 방향과 대안을 제시했다.임 위원장은 현재 서울시가 직면한 생활폐기물 문제를 대표적인 구조적 선결 과제로 꼽았다. 저출생과 1인 가구 증가, 배달·포장 소비 확산으로 폐기물 발생 구조가 빠르게 바뀌고 있지만, 처리 체계가 충분히 따라가지 못하고 있다는 것이다. 특히 올해부터 시행되는 폐기물 직매립 금지 조치는 소각·처리 용량 부족이라는 현실적인 부담을 동시에 안고 있다.서울시가 추진 중인 ‘생활폐기물 다이어트 천만 실천 프로젝트’와 관련, 정책 취지에는 공감하면서도 보완이 필요하다고 지적했다. 임 위원장은 “시민 참여를 이끌어내는 정책은 중요하지만, 실천의 부담이 특정 계층에 집중되어선 안 된다”며 “단독주택 거주자, 고령층, 외국인 주민 등 배출 여건이 취약한 시민을 고려한 세밀한 정책 설계가 필요하다”고 짚었다. 재활용 확대 과정에서 발생하는 선별 잔재물 증가와 처리 비용 문제 역시 주요 점검과제로 꼽았다.최근 시민 불안을 키운 노후 상수도관 문제에 대해서는 보다 선제적인 관리 체계 전환을 강조했다. 임 위원장은 “서울시 상수관로 중 상당 비율이 30년 이상 된 상황에서, 단순히 연식 순서로 교체하는 방식에는 분명한 한계가 있다”며 “사고 위험도가 높은 구간을 선별해 우선 투자하는 데이터 기반 관리 체계로 전환해야 한다”고 밝혔다. AI·IoT(인공지능·사물인터넷) 기술을 활용한 누수 조기 감지 시스템은 대형 사고 예방과 시민 불편 최소화를 동시에 달성할 수 있는 현실적인 대안으로 제시됐다.한강과 수자원 정책에 대해서는 ‘깨끗함’을 넘어 ‘지속가능성’에 방점을 찍었다. 임 위원장은 “기후변화로 인한 집중호우와 수온 상승, 유량 변화는 한강 수질과 생태계에 직접적인 영향을 준다”며 “이제는 치수와 환경, 생태를 함께 고려하는 통합 관리로 정책의 시야를 넓혀야 한다”고 말했다. 개발과 활용을 이유로 반복되는 물리적 개입이 장기적으로 어떤 영향을 미치는지에 대한 면밀한 검토도 필요하다고 덧붙였다.임 위원장은 “시민이 집을 나서며 느끼는 안전, 공원을 걸으며 느끼는 여유, 수돗물을 사용할 때 느끼는 안심이 곧 정책의 성과”라며 “환경과 주거, 안전은 따로 떨어진 문제가 아니라 하나의 삶으로 연결돼 있다”고 강조했다. 그는 정책과 예산이 보고서에 머무르지 않고, 현장에서 실제로 작동하는지를 끝까지 점검하겠다는 뜻도 밝혔다.임 위원장은 인터뷰 말미에 “정치는 말이 아니라 결과로 증명돼야 한다”며 “환경수자원위원장으로서 서울의 환경과 안전, 생활 기반 정책이 시민 눈높이에 맞게 작동하도록 책임을 다하겠다”고 말했다. 숫자보다 사람을 먼저 보고, 계획보다 변화를 먼저 느끼게 하는 행정을 통해 서울의 일상을 바꾸겠다는 다짐이다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지