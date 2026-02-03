사람 모이는 당진, 떠나는 서산…커지는 인구 격차
충남 당진시 인구가 지난해 11월 사상 처음으로 서산시 인구를 추월한 가운데 양 지역 간 인구 격차가 점점 벌어지고 있는 것으로 나타났다.
3일 행정안전부 주민등록인구 및 세대 현황에 따르면 당진시 인구는 지난해 11월 17만2599명을 기록해 서산시 인구(17만2564명)를 넘어섰다. 당진이 2012년 시로 승격된 이후 13년 만의 첫 인구 역전이다. 올해 1월 인구 격차는 117명으로 석 달 새 더욱 벌어졌다.
당진 인구는 2021년 16만7092명, 2023년 17만302명, 지난해 17만2564명을 기록하며 4년 연속 증가세를 이어가고 있다. 반면 서산 인구는 2021년 17만6645명, 2023년 17만6011명, 지난해 17만2438명으로 꾸준히 감소하고 있다.
당진시는 대규모 투자유치로 인한 일자리 창출과 정주 여건 개선 등을 인구 증가 요인으로 분석했다.
당진시는 민선 8기인 2022년부터 지난해까지 LG화학과 삼성물산, 대한전선 등 69개 기업으로부터 18조8212억원 규모의 투자를 유치했다. 민선 7기인 2018~2022년(상반기) 투자 유치 규모(2억1502억원)보다 9배가량 많은 수치다. 고용 창출 효과는 5696명에 달했다.
당진시는 지난해 상반기 고용률 72.2%를 기록해 전국 77개 기초시 가운데 1위를 차지하기도 했다.
반면 서산시가 2022년부터 지난해까지 유치한 기업 투자 규모는 2조937억원에 불과했다. 당진시의 9분의 1 수준이다.
당진의 수도권 접근성과 정주 여건도 인구 증가에 영향을 미친 것으로 풀이된다.
지난해 당진으로 전입한 2만7585명 가운데 9734명(35.3%)은 ‘주택’을 이유로 전입한 것으로 나타났다. ‘직업’은 7357명으로 주택에 이어 전입 사유 2위를 차지했다. 당진시 관계자는 “다른 지역에 비해 주택 가격 면에서 경쟁력이 있고, 수도권 접근성이 좋은 점도 당진 인구가 늘고 있는 이유”라고 말했다.
공급 과잉과 수요 둔화로 석유화학산업이 침체를 겪는 점도 전국 3대 석유화학단지를 보유하고 있는 서산에 악재로 작용하고 있다. 실제로 대산석유화학단지의 석유화학기업 공장 가동률은 2024년 74.3%로 3대 단지 중 최저를 기록한 데 이어 지난해 2분기에는 68.0%로 더 낮아졌다. 서산시 고용률은 2023년 상반기 69.0%에서 2024년 상반기 68.0%로 하락했다가 지난해 상반기 68.5%로 소폭 반등했지만 여전히 답보 상태에 놓여 있다.
서산시는 당진에 인구를 역전당하자 일시적인 현상이라고 치부하면서도 올해 들어 관련 정책 수립을 위한 용역을 추진하는 등 뒤늦게 원인 파악에 나섰다. 이완섭 서산시장은 인구 감소 현상에 대해 “서산이 행정을 못해서가 아니라 산업단지, 아파트 공급 등 기반 차이에서 비롯된 일시적 현상”이라고 밝혔다.
반면 지역 정치권에서는 서산시의 행정력 부재를 질타하는 목소리가 나오고 있다. 한 서산시의원은 “결국 행정을 잘못해서 일자리 부족 등 인구가 당진으로 넘어가는 요인들이 생기는 것”이라며 “인구 감소에 대한 심각성을 인지하지 못하고 엄한 곳에 예산을 쓰는 건 아닌지 우려된다”고 강조했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
