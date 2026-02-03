김포시 “일산대교 통행료 지원…하이패스 카드 등록 필수”
4월 중 시스템 구축…3월분 소급 지급
경기 김포시는 일산대교 출퇴근 시간대 통행료 지원을 위해 시민들에게 2월 28일까지 하이패스 카드를 등록해야 한다고 3일 안내했다.
이번 지원은 평일 출퇴근 시간대(오전 6시~9시, 오후 5시~8시) 일산대교 이용 차량에 대해 편도 통행료 50%를 환급하는 제도로, 김포시에 주민등록을 두고 실제 거주하는 시민 소유 차량만 대상이다. 단체·법인 차량이나 김포시 외 지역 등록 차량은 제외된다.
지원금은 사후 신청·지급 방식으로 운영되며, 한국도로공사 고속도로 통행료 홈페이지에 등록된 하이패스 카드 사용 내역을 기준으로 정산된다. 이에 따라 3월 1일 이후 이용분부터 소급 지원을 받으려면 2월 말까지 하이패스 등록이 필수다.
통행료 지원금은 시스템 구축과 행정 절차 완료 후 이르면 4월 중 지원차량 등록 후 순차적으로 지급될 예정이다. 하이패스 카드 등록은 한국도로공사 고속도로 통행료 홈페이지에서 가능하며, 김포시는 추후 통행료 지원 등록 시스템 개설과 관련한 세부 절차를 별도로 안내할 계획이다.
김병수 김포시장은 “이번 일산대교 통행료 지원은 시민 교통비 부담을 실질적으로 줄이기 위한 정책”이라며 “2월 말까지 하이패스 카드 등록이 선행돼야 혜택을 받을 수 있는 만큼 시민들의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사