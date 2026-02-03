한국장애인재활협회, 성장멘토링 공동수행기관 모집

2월 20일까지…멘티·멘토 발굴 및 관리, 프로그램 운영

한국장애인재활협회 제공

재활협회 관계자는 “성장멘토링은 장애가정아동이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 돕는 대표적인 멘토링 사업”이라며 “전문성과 책임감을 갖춘 기관들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 밝혔다.