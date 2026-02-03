한국장애인재활협회, 성장멘토링 공동수행기관 모집
2월 20일까지…멘티·멘토 발굴 및 관리, 프로그램 운영
한국장애인재활협회(이하 재활협회)는 2월 20일까지 ‘2026년 장애가정아동 성장멘토링’ 사업을 공동으로 수행할 전국의 사회복지기관을 모집한다고 3일 밝혔다.
‘장애가정아동 성장멘토링’은 우정사업본부와 우체국공익재단의 지원으로 2006년부터 추진된 사업으로, 전국 저소득 장애가정아동의 건강한 성장을 지원하기 위해 대학생 자원봉사자를 선발해 아동과 1대1로 매칭한다. 이후 주1~2회 2시간씩 건강관리, 학습 지원, 문화 체험, 금융 교육 등 아동의 특성과 필요에 맞춘 맞춤형 프로그램을 제공하고 있다.
재활협회는 이 사업을 통해 장애가정아동의 정서적 안정과 자기관리 역량을 강화하고, 사회성 향상 및 미래 준비를 지원해 왔다. 특히 멘토와의 지속적인 관계 형성은 아동의 긍정적 성장 환경을 조성하는 데 중요한 역할을 하고 있다.
이번 공동수행기관 모집은 지역 기반 사회복지기관과의 협력을 통해 지원체계를 구축하고, 성장멘토링의 전국적 확산과 서비스 품질 향상을 도모하기 위해 마련됐다. 선정된 기관은 멘티 발굴 및 관리, 멘토 연계, 프로그램 운영, 성과 관리 등 사업 전반을 재활협회와 협력해 수행하게 된다.
신청 대상은 장애가정아동 지원 사업 수행 경험이 있거나 멘토링 프로그램 운영 역량을 갖춘 사회복지기관이며, 신청기관 중 총 35개 기관을 선발할 예정이다. 자세한 모집 일정과 신청 방법은 한국장애인재활협회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
2026년 성장멘토링에서는 전년도 대비 60명이 확대된 총 300명의 초등학생 멘티를 지원할 예정이다. 성장멘토링 사업에 참여를 희망하는 초등학생은 각 지역에 선정된 공동수행기관을 통해 신청할 수 있다.
재활협회 관계자는 “성장멘토링은 장애가정아동이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 돕는 대표적인 멘토링 사업”이라며 “전문성과 책임감을 갖춘 기관들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
