백년농가, 배우 김강우 모델 발탁
‘상황버섯쌀’ 차별화된 매력 알려
프리미엄 쌀 브랜드 ‘백년농가’가 배우 김강우를 전속 모델로 전격 발탁했다.
이번 모델 발탁은 백년농가가 추구하는 ‘프리미엄 식문화’를 보다 대중적으로 알리기 위해 기획되었다. 모델로 선정된 배우 김강우는 가족을 위해 건강한 밥상을 고민하는 라이프스타일을 보유하고 있어, 브랜드 철학인 ‘건강한 한 끼’를 대변하기에 최적의 인물이라는 평이다.
백년농가의 ‘상황버섯쌀’은 엄격한 품질 관리를 통해 생산되는 프리미엄 제품으로, 특유의 향긋하고 구수한 풍미가 특징이다. 건강을 생각하는 소비자들 사이에서 이미 두터운 팬층을 확보하며 시장 점유율을 높여가고 있다.
김강우는 “기본에 충실하며 원료에 정성을 다하는 백년농가와 동행하게 되어 영광”이라며, “상황버섯쌀의 깊은 맛과 브랜드가 지닌 진정성을 많은 분께 전달하고 싶다”는 포부를 전했다.
백년농가는 앞으로 김강우를 앞세워 적극적인 브랜드 캠페인을 전개할 예정이다. 상황버섯쌀은 백년농가 공식몰, 네이버 스토어, 쿠팡, 홈쇼핑 등 다양한 채널을 통해 구매 가능하다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
