시흥 SPC삼립 시화공장서 불…3명 연기 흡입

입력:2026-02-03 15:18
수정:2026-02-03 16:27
SPC삼립 시화공장 화재 현장. 연합뉴스

경기 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장에서 3일 오후 3시쯤 불이 나 소방당국이 진화 작업을 벌였다.

소방당국은 이날 오후 3시6분 공장 내 화재가 발생했다는 관계자 신고를 접수하고 대응 1단계(3~7개 소방서에서 31~50대의 장비를 동원하는 경보령)를 발령했다.

당국은 펌프차 등 장비 30여대와 소방관 등 70여명을 투입했다. 이 불로 40대 여성 A씨 등 근로자 3명이 단순 연기흡입으로 치료를 받았다. 다른 근로자 1명은 옥상에 고립됐다가 소방당국에 의해 구조됐다.

불은 건물 생산동 내 식빵 생산라인에서 발생한 것으로 파악됐다. 현장에는 주간 근무자 12명이 있었던 것으로 파악됐다.

경찰과 소방당국은 구체적인 화재 원인을 조사할 방침이다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

