스마트농업육성지구 진안·김제 2곳 선정…국비 200억 확보
진안군, ‘신규조성형’ 스마트팜·교육연구센터 집적
김제시, ‘지구지정형’ 새만금 단지 지정
인허가 의제·공유재산 특례 적용
전북특별자치도는 농림축산식품부가 주관한 ‘2026년 스마트농업육성지구 지정’ 공모에서 진안군과 김제시가 동시에 선정돼 국비 200억원을 확보했다고 3일 밝혔다.
스마트농업육성지구는 10㏊ 이상 규모의 스마트팜 단지를 조성하고 청년농에게 ‘5+5년’ 장기 임대형 스마트팜을 제공하는 사업이다. 산지유통(APC)과 가공시설, 관련 기업 유치를 연계해 스마트팜 중심의 농업 전후방 산업을 집적화하는 것이 목표다.
진안군은 ‘신규조성형’으로 마령면 일원에 임대형 스마트팜과 인력양성 스마트팜, 교육·연구센터, 분양형 스마트팜 단지 등을 집적 조성할 계획이다. 핵심 시설 구축에 국비 200억원이 투입된다.
김제시는 ‘지구지정형’으로 새만금 농생명용지 6-1공구 내 기존 스마트팜 단지를 스마트농업육성지구로 지정받았다. 이곳에는 임대형 스마트팜과 농업 스타트업 단지, 스마트 APC·가공센터 등을 포함한 세대통합형 스마트농업 단지가 조성될 예정이다.
도는 지구 지정에 따라 ‘스마트농업법’에 근거한 인허가 의제가 적용돼 건축허가와 농지·산지전용, 개발행위, 도로·하천 점용 등 관련 절차를 일괄 처리할 수 있어 사업 추진 기간이 단축될 것으로 보고 있다.
아울러 ‘공유재산 및 물품관리법’ 특례를 통해 장기 임대와 사용료·대부료 감면이 가능해 민간 투자 유치 여건 개선도 전망했다.
전북도는 이번 지구 조성을 계기로 청년농 창업과 정착을 지원하고, 스마트농업 기반 클러스터 구축을 추진할 방침이다. 김종훈 전북도 경제부지사는 “스마트농업을 전북 농업 경쟁력 강화의 계기로 삼겠다”고 말했다.
김제·진안=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
