경북도, 대학과 손잡고 ‘초광역 인재’ 양성에 힘쓴다
인재 양성 체계 구축 위해 2029년까지 1조5000억원 이상 투입하기로
경북도가 대학을 중심으로 인재 양성 체계를 구축하고자 2029년까지 1조5000억원 이상을 투입하겠다고 3일 밝혔다.
지원 분야는 인공지능, 반도체, 미래 이동장치, 바이오, 에너지, 방산 등 대경권 전략산업이다.
도는 올해 3000억원을 시작으로 2029년까지 1조5000억원 이상을 투입해 대학 중심의 인재 양성에 나선다.
미국의 국립과학재단 과학기술센터 프로그램(최고 수준의 혁신적 연구 지원), 일본의 ‘국제 탁월 연구대학’(세계적 수준의 연구 중심 대학 육성) 등 해외 선진국의 대학 연구 경쟁력 강화 사례를 참고하고 있다.
경북도는 이같은 ‘초광역 인재 양성 전략’ 마련을 위해 12일 경북연구원에서 대학, 기업, 국책 및 지역 연구기관 등의 관계자들이 참석한 가운데 관련 세미나를 연다.
다음달에는 ‘대학 중심 초광역 인재 양성 포럼’을 개최하는 등 전문가 협의체, 연구 용역 등으로 인재양성 전략을 구체화해 나간다는 방침이다.
이철우 경북지사는 “인공지능시대 기업 유치를 위해서는 데이터를 가동할 전력과 창의적인 인재 확보가 가장 중요하다”며 “경북은 풍부한 전력 인프라를 갖추고 있는 만큼 인재 양성 및 확보에 주력해 기업이 모이고 산업이 부흥하는 초광역 성장 시대를 열어가겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사