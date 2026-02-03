석재왕 국가정보포럼 대표, 간첩죄 개정 본회의 통과 촉구
사단법인 국회 국가정보포럼(대표 석재왕 건국대 교수)은 3일 국회에서 ‘안보환경 변화와 간첩죄 개정’을 주제로 세미나를 개최했다고 밝혔다.
석재왕 국가정보포럼 대표는 “현행 형법은 은 국가 핵심기술이 유출하는 간첩행위에 대해 제대로 대응하지 못하고 있다”며 “형법 개정이 국회 본회의에 상정된 만큼 조속히 통과시켜야 한다”고 말했다.
이어 좌장, 발제 및 토론에 나선 송경석 국가정보포럼 고문, 혼현익 전 국립외교연구원장, 박종승 항공대 석좌교수는 간첩죄 적용 대상을 북한으로 한정하는 것은 시대 착오적이라며 모든 국가로 확대해야 한다고 주장했다. 그러면서 ‘K-방산’ 기술 유출방지를 위해 법안 통과를 강조했다.
이번 세미나에는 남궁승필 우석대 교수, 배정석 전 국가정보원 국장, 안변희·오정익 변호사, 최용선 율촌 수석전문위원 등이 각계각층에서 참석했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
