부산 소비자물가 1.9% 상승… 지표는 안정, 체감 부담은 지속

생활물가 2.0%… 외식·고정비 부담 여전

신선식품 하락에도 음식·숙박 3.0% 상승

외식·보험·의료비가 체감 물가 끌어올려



부산의 이달 소비자물가 상승률이 1%대에 머물며 비교적 안정적인 흐름을 보였지만, 시민이 체감하는 생활비 부담은 여전히 이어지고 있는 것으로 나타났다.



동남지방통계청이 3일 발표한 ‘1월 부산 소비자물가 동향’에 따르면 부산의 소비자물가지수는 117.94(2020년=100)로 전월 대비 0.4%, 지난해 같은 달보다 1.9% 각각 상승했다. 물가 상승률은 전국 평균을 밑돌며 전체 지표상으로는 안정적인 수준을 유지했다.



그러나 체감 물가를 보여주는 생활물가지수는 전년동월대비 2.0% 상승해 전체 물가 상승률을 웃돌았다. 품목 성질별로 보면 서비스 물가는 전년동월대비 2.1% 올라 생활비 부담을 키운 요인으로 작용했다.



신선식품 물가는 다소 진정되는 흐름을 보였다. 신선식품지수는 전월대비 1.4% 상승했지만, 전년동월대비로는 1.0% 하락했다. 딸기와 조기, 사괏값이 10~30%대로 올랐지만, 배추와 무, 귤 등 주요 채소·과일 가격이 내리면서 장바구니 물가 부담은 일부 완화됐다.



품목 성질별로는 농축수산물이 전년동월대비 1.3% 상승했고, 공업 제품은 1.9% 올라 전체 물가 상승 흐름에 영향을 미쳤다. 교통 부문에서는 경유와 휘발유 가격 하락의 영향으로 전년동월대비 상승폭이 0.2%에 그쳤다.



반면 외식과 생활 서비스 부문에서는 상승세가 이어졌다. 음식·숙박 물가는 전년동월대비 3.0% 상승해 삼겹살과 자장면 등 외식 품목 가격이 올랐다. 보험 서비스료와 공동주택 관리비, 외래·입원 진료비 등 고정비 성격의 지출도 오름세를 보였다.



전기·가스·수도 요금은 전년동월대비 0.2% 하락하며 비교적 안정됐지만, 외식비와 서비스 요금 상승이 이를 상쇄했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



