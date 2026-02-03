이준석 “국힘, 노년층·영남 지지 소멸 단계…청년 위해 뭘 했나”
이준석 개혁신당 대표가 3일 국민의힘을 향해 2030세대를 포섭할 정치적 아젠다를 만들어내지 못한다면 앞으로 집권은 어려울 것이라고 경고했다. 이 대표는 ‘1000원 당원 체제 폐지’ ‘당원 가중투표’ 등 국민의힘 내 실질적인 정치개혁이 이뤄져야 한다고도 제안했다.
이 대표는 3일 국회에서 열린 ‘위기의 한국 보수에 대한 진단과 해법’ 토론회에 강연자로 나섰다. 국민의힘 개혁파 의원 공부모임 대안과미래의 초청으로 이뤄진 토론회는 2시간 가까이 전체 공개로 진행됐다.
이 대표는 모두발언에서 유권자 지형이 더 이상 보수당에 우호적이지 않다는 점을 분명히 했다. 영호남으로 대표되는 지역 구도는 사실상 소멸했고, 세대 구도가 자리 잡았다는 분석이다. 젊은 세대에서는 ‘PC주의 대 반PC주의의 대립’이 주된 전선이 될 것이라고 전망했다.
이 대표는 “호남에서 국민의힘에 마음을 열지 않는 것과 별개로 (지역 구도는) 소멸한 지 오래됐다”며 “보수에는 기회가 될 수 있는데, 20대부터 40대 초반까지는 호남 득표도 가능하다는 것이고, 반대로 영남에서도 표 이탈이 가능하다는 것”이라고 설명했다.
이 대표는 현재 보수 지지층의 두 축인 영남·노년층이 흔들릴 것이라고 내다봤다. 이 대표는 “대한민국 유권자 중위값이 50.3세다. 국민의힘 지지하는 70대 이상 연령층은 소멸 단계로 들어설 가능성이 크다”며 “지금 노인 문제를 풀 수 있는 담론을 제시하지 않으면 거기서 가장 (지지가) 무너질 것”이라고 경고했다.
이어 “20~40대 초반 세대는 오히려 보수 지지 성향이 강화될 것”이라며 “40대 후반부터 50~60대 초반까지가 민주당 지지층이 바라는 정년연장, 고용안정성을 위한 장애물로 인식되기 때문”이라고 말했다. 그는 지난 대선 당시 김문수 국민의힘 후보와 개혁신당 후보였던 본인의 20대 남성 득표율이 계엄 사태에도 불구하고 70%가 넘었다는 점을 근거로 제시했다.
이 대표는 “2021년부터의 질서는 명백하게 PC주의 대 반PC주의”라며 “그런데 이 반PC에 대한 반사적 저항감에 대해 보수 진영은 전혀 접근이 없다. 첫째로 무지하고, 둘째 두려워한다”고 비판했다.
그는 “젊은 세대가 보수로 들어오는 것 같아도 개혁신당이나 국민의힘이 스피커로 떠오르는 게 아니라, 유튜브가 핵으로 떠오르고 있다”며 “(그런 흐름이) 온라인상에서 반PC주의 담론을 넘어서 음모론 수준의 부정선거나 윤어게인 담론으로 넘어가는 것”이라고 질타했다. 그러면서 “국민의힘 소장파 모임이 새로운 보수주의 운동을 하겠다고 한다면, 어떻게 이 조류에서 어떤 깃발을 들 수 있을지 고민해야 한다”고 지적했다.
특히 국민의힘 일각에서 부정선거론의 연장 선상에서 사전투표 폐지 주장이 나오는 데 대해 “사전투표 없애면 보수는 모든 선거를 진다”며 “보수 지지층은 2030으로 넘어가는데, 사전투표가 유리한 건 젊은 대학생, 직장 때문에 고향에서 멀리 나와 있는 직장인들이 지지층이기 때문”이라고 꼬집었다.
이 대표는 “(국민의힘이) 이기기 위해서는 음모론, 말도 안 되는 논리와 싸워야 하는데 그런 노력이 전혀 없다”며 “앞으로 무조건 고령층과 전통적 영남 지지층은 축소되고 젊은 층이 확대될 것인데, 이 젊은 층에 어떤 공간 내어줄 건지 고민해야 한다”고 목소리를 높였다.
질의응답에선 국민의힘이 정치개혁 아젠다를 주도하고 나가야 한다는 실질적 제언도 나왔다. 이 대표는 “천원짜리 당원 체제를 탈피할 필요가 있다”며 “지금 1000원 당원 체제에서는 당심 왜곡이 심하게 일어난다. 최고위원 선거 등에서 구조적으로 센 말하는 사람이 당선되는 구조가 반복되는 것”이라고 말했다.
이 대표가 국민의힘 대표 시절 제안했던 ‘당원 가중투표’도 검토할 필요가 있다고 제안했다. 그는 “제가 시뮬레이션 돌려본 것이 있는데, 20대 여성 1표가 60대 남성 1표의 14배 가치를 가진 것으로 나온다”라며 “당원 100만 샘플이 있으면, 가중투표로 충분히 당내 편향 구조 바꾸면서 당원민주주의 살리겠다는 명분을 살릴 수 있다”고 설명했다.
6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘과 개혁신당이 연대해야 하지 않느냐는 질의에 대해선 “국민의힘과 같이 해서 그게 (승리에) 더 쉽다면 할 텐데, 가설 증명이 어렵다”고 말했다. ‘장동혁 대표의 멘탈(정신 상태)을 어떻게 보느냐’는 한 참석자 질문에는 “유승민 전 의원에게 공천을 주지 않은 황교안 전 대표 생각과 똑같다. 윤석열 멘탈과도 똑같을 것”이라고 비판했다.
