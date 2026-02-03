미래 신산업 성장 돕는다…조달청 혁신제품 규정 개정

강희훈 조달청 혁신조달기획관이 3일 정부대전청사 기자실에서 '혁신제품 구매 운영 규정' 개정 관련 브리핑을 하고 있다. 조달청 제공

혁신제품 구매 제도는 정부가 혁신제품의 첫 구매자가 돼 기술 개발과 기업의 성장을 지원하는 정책이다.

규정 개정에 따라

AI 제품에 대한 별도의 혁신제품 평가 기준이 신설됐다. AI 제품의 신뢰성, AI 모델의 적합성과 같은 평가 항목을 마련해 더 많은 AI 제품이 혁신제품으로 지정될 수 있게 됐다.

‘국내산 부품 50% 초과사용’ 규정도 혁신제품 신청 요건에 새롭게 추가됐다. 국산부품의 개발·사용이 촉진되고 규제샌드박스 제품이 혁신제품까지 연계될 것으로 예상된다.

공공성·혁신성의 동시 평가, 지정서 이전 허용 확대 등 숨은 규제도 대폭 해소됐다.

2단계로 나눠 진행하던 공공성·혁신성 심사 절차를 통합해 기업의 부담을 줄이고, 공급자 제안형 지정 심사를 연 3회에서 4회로 늘려 혁신기업에게 더 많은 기회를 제공한다.

기존에 기업의 포괄적 양도·양수나 합병일 경우로만 제한했던

폐업 및 청년창업기업까지 허용범위를 확대한다. 폐업에 따른 혁신기술의 사장을 막고 청년창업기업의 자금 문제 해소 및 새로운 분야의 도전이 가능해진다.

혁신제품으로 지정된 제품의 규격을 추가할 때 내용이 경미한 경우에는 ‘특허적용확인서’ 제출 대신 ‘특허기술적용 확약서’로 대체한다.

이밖에 혁신제품 시범사용 결과에서 미흡 판정을 받은 제품의 시정조치를 이행하지 않거나 이행이 불성실할 경우 지정 연장 대상에서 제외한다. 혁신제품 시범사용 관련 사후관리가 부실한 기관은 시범사용 기회를 제한한다.

백승보 조달청장은 “미래 핵심 분야를 중심으로 혁신조달을 확대해 신산업을 육성하고 성장을 견인하겠다”며

“혁신기업이 민간과 글로벌 시장까지 진출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.