검찰, 임차인 보증금 38억원 가로챈 혐의 40대 기소
대구지검 형사3부(부장검사 윤경)는 오피스텔 임차인들로부터 수십억원의 전세보증금을 가로챈 혐의(사기)로 40대 A씨를 불구속기소 했다고 3일 밝혔다.
A씨는 2021년 2월부터 2023년 5월까지 임차인 31명으로부터 받은 전세보증금 약 38억원을 돌려주지 않은 혐의로 기소됐다. 이 사건은 2024년 2월 경찰의 불송치 결정 이후 일부 피해자가 이의를 신청해 검찰로 송치됐다.
검찰은 19개 계좌를 추적하고 참고인들을 조사한 결과 A씨가 전세보증금을 돌려막기에 사용하며 반환 능력이 없었다는 점을 확인했다. 이에 피해자들에게 전화 면담을 통해 권리 구제 절차를 안내했다.
한편 검찰은 사안의 중대성을 고려해 지난달 28일 A씨에 대한 구속영장을 신청했지만 법원은 도주 우려가 없다며 구속영장을 기각했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
