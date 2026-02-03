시사 전체기사

李대통령 “집값과 주가, 같은 선상 판단 안돼…집값 오르면 고통”

입력:2026-02-03 14:36
수정:2026-02-03 15:11
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령은 3일 “(정부를 향해) 주가는 올리려고 하면서 왜 집값은 누르려고 하느냐는 얘기를 하는 사람들이 있다”며 “그러나 집값과 주가는 같은 선상에 두고 판단해선 안 된다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 모두발언에서 “(사안에 대해) 모르고서 이런 생각을 할 수는 있겠지만, 최소한 사회의 지도적 입장에 있는 사람들이 이렇게 선동하는 것은 옳지 않다”며 이같이 지적했다.

이 대통령은 “주가와 집값은 다르다. 주가 상승은 기업활동에 도움이 되는 것은 물론 주가가 올라서 피해 보는 사람이 없는 반면, 집값이 오르면 집 없는 사람들이 너무 고통스러워진다”고 설명했다.

그러면서 “투자 자산이 부동산에 매이면 생산적 영역에 사용되지 못해 사회경제 구조가 왜곡되고 자원 배분도 왜곡된다”고 강조했다.

이 대통령은 “오늘 코스피가 5000포인트를 회복한 것 같은데, (경제적) 환경이 개선되면 다 축하하고 힘을 합치는 게 공동체의 인지상정임에도 주가가 폭락할 때 좋아하는 사람이 있더라”며 “왜 그러는지 잘 모르겠다”고 부연했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 시흥 SPC삼립 시화공장서 불…3명 연기 흡입
경찰, 김현지 부속실장 명예훼손 인터넷 매체 압수수색
“건들면 패가망신이라면서요” 日서 한국인 폭행 분통
“2인자의 대권 욕망”… 정청래발 ‘합당’에 쪼개진 여당
“양수 터졌어요” 긴급 문의에도 병원 4곳 “이송 불가”
李, 격해지는 ‘SNS 전투’… 홍콩 집값 우려에 ‘밀리면 끝’ 위기감
캄보디아 말로 ‘패가망신’ SNS 삭제… 외교부 설명은
부자아빠 “자산시장 폭락은 세일…금·은·비트코인 더 살 것”
국민일보 신문구독