4월부터 금연구역에서 전자담배 못 핀다

입력:2026-02-03 14:28
수정:2026-02-03 14:37
오는 4월 24일부터는 금연구역에서 액상형 전자담배도 필 수 없게 된다.

보건복지부는 3일 담배사업법 개정에 따른 후속 조치로 합성니코틴 담배제품에도 국민건강증진법상 담배 규제를 적용한다고 밝혔다.

개정된 담배사업법은 연초의 잎뿐 아니라 니코틴을 원료로 한 제품까지 담배로 정의한다.

그동안 담배는 ‘연초의 잎’을 원료로 한 제품으로 한정돼, 합성니코틴을 사용한 액상형 전자담배는 규제 대상에서 제외돼 왔다.

이로 인해 광고 제한 없이 판매되거나 온라인 유통이 이뤄지는 등 청소년 건강을 위협한다는 지적이 지속돼 왔다.

법 개정으로 합성니코틴 담배제품도 앞으론 담배 자동판매기 설치 제한, 광고 규제, 담뱃갑 건강경고 표시 등 기존 담배와 동일한 규제를 받게 된다.

흡연자에 대한 규제도 강화된다.

금연구역에선 궐련과 궐련형 전자담배는 물론 액상형 전자담배 등 모든 담배제품 사용이 금지된다.

이번 담배 정의 확대는 1988년 담배사업법 재정 이후 37년 만의 조치다.

정부는 시행 이후 소매점과 제조·수입판매업자를 대상으로 이행 여부를 점검하고 금연구역 단속도 병행할 계획이다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

