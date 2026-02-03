경남도민 75.7 % 주민투표·53.1% 지방선거 이후 통합 원해
경남도, 행정통합 관련 도민 여론조사 발표…도내 만 18세 이상 남녀 1203명 대상
경남도는 2일 경남-부산 행정통합 추진의 방향에 대한 도민 여론조사 결과를 발표하고 정부의 전향적인 태도 변화와 실질적인 지원책 마련을 촉구했다.
이 여론조사는 행정통합 추진 과정에 민심을 적극 반영하고 행정통합에 대한 도민 여론을 객관적으로 파악하는 차원에서 이뤄졌다.
경남도가 제시했던 ‘주민투표에 의한 통합 결정’과 ‘지방정부 수준의 완전한 자치권 확보를 위해 속도보다 완성도 있는 통합 추진’이라는 두 전제 조건에 대해 찬성하는 도민의 수가 많은 것으로 나타났다.
경남 도내 만 18세 이상 남녀 1203명을 대상으로 한 조사 결과에 따르면 행정통합의 최종 결정 방식에 대해 도민들은 민주적 정당성 확보를 가장 중요하게 꼽았다.
응답자의 75.7%가 ‘주민투표’를 가장 바람직한 절차로 선택했고, 지방의회 의결은 12.7%에 그쳐 도민 직접 투표를 통한 합의 형성이 필수 조건인 것으로 나타났다.
통합단체장 선출 시기에 대해서도 신중한 입장이 나타났다. 올해 6월 지방선거 시 조기 통합을 지지한 응답은 30.1%에 그친 가운데 53.1%의 도민이 올해 지방선거 이후인 2028년 또는 2030년을 선택했다.
행정통합의 성급한 추진보다 충분한 준비와 제도 정비를 거친 완성도 있는 통합을 요구하는 여론이 반영됐다는 분석이다.
경남도는 이번 여론조사 결과를 토대로 현재 추진중인 광역통합이 단순한 행정 조정을 넘어 지방분권 실현의 역사적 전환점임을 강조했다.
김기영 경남도 기획조정실장은 “이번 기회를 놓치면 대한민국 지방자치는 더 이상 진전되기 어려울 수 있다”며 “경남도는 도민의 뜻을 바탕으로 완성도 있는 행정통합으로 완전한 지방정부의 기틀을 마련할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
