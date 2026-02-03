인천 해사전문법원, 국회 첫 관문 통과…인천시민 염원 결실

제1회 인천시 시민원로회의에서 인천 해사전문법원 유치 지지를 결의하고 있다. 인천시 제공

시는 그동안 인천지방변호사회, 인천지역 항만업계 등으로 구성된 ‘해사전문법원 인천 유치 범시민운동본부’와 협력해 법원행정처, 국회 등 관계기관을 여러 차례 방문했다. 또한 법안 발의와 심사 과정에서도 적극적으로 대응해 왔다.