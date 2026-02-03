“왜 내 사랑 방해하냐”던 70대…천만원 보내려던 순간 나타난 경찰
연애 빙자 사기(로맨스 스캠) 탓에 1000만원을 송금할 뻔한 70대 할머니가 농협 직원과 경찰관의 설득 끝에 피해를 보지 않게 됐다.
3일 전북 익산경찰서에 따르면 지난달 20일 오전 9시쯤 익산의 한 농협 직원으로부터 “정기예금을 찾는 할머니의 카카오톡 내용이 의심된다”는 신고가 접수됐다.
출동한 경찰이 확인한 결과 70대 A씨는 외국인으로 추정되는 인물과 카카오톡으로 수차례 연락을 주고받은 뒤 1000만원을 보내려던 상황이었다.
카카오톡 속 인물은 ‘저와 함께 금을 투자해서 돈을 벌어볼 생각이 있는지 궁금하다’ ‘내 사랑을 이해하느냐’ ‘결제가 완료되면 금요일까지 금을 배송해주겠다’며 투자를 제안했다.
평화지구대 고은선 순경은 A씨에게 로맨스 스캠 수법이라고 설명했지만, A씨는 이를 이해하지 못했다. 알고 보니 그는 지적장애를 지니고 있었다.
그는 도리어 경찰에게 “왜 사랑하는 사이를 방해하냐”며 도움을 거부했다. 이어 “정기 예금을 찾아 생활비로 사용하려는 것”이라고 거짓말을 하며 돈을 송금하려고 했다고 한다. 그러나 경찰은 재차 A씨를 설득한 뒤 가족에게 인계했다.
경찰 관계자는 “온라인으로만 만난 인물과 채팅으로만 연락하는 경우 입금을 해서는 절대 안 된다”고 당부했다.
