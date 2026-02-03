“왜 내 사랑 방해하냐”던 70대…천만원 보내려던 순간 나타난 경찰

A씨가 받은 카카오톡 메시지. 전북경찰청 제공

연애 빙자 사기(로맨스 스캠) 탓에 1000만원을 송금할 뻔한 70대 할머니가 농협 직원과 경찰관의 설득 끝에 피해를 보지 않게 됐다.