인천환경공단, 안전 경각심 위한 ‘작업현장 신호등제’ 도입

인천환경공단 실무자가 안전 신호등제를 설명하고 있다. 인천환경공단 제공

작업현장 신호등제는 공단 내 모든 구역을 위험도에 따라 교통 신호등과 같은 적색(Red Zone), 황색(Yellow Zone), 녹색(Green Zone)의 3단계로 분류·관리하는 시스템이다.

세부적으로 적색 구역은 밀폐공간 질식 및 고압가스 폭발 등 중대재해 발생 가능성이 높은 ‘고위험 구역’(침사지·벙커 등), 황색 구역은 추락이나 미끄러짐 등 주의가 필요한 ‘잠재적 위험 구역’, 녹색 구역은 기본적인 안전수칙 준수로 작업이 가능한 사무실과 주차장 등 ‘일반 구역’이다.

이를 통해 근로자는 구체적인 안전수칙을 확인하기 전이라도 색상을 통해 위험도를 즉각적으로 인지할 수 있으며 스스로 현장 상황에 맞는 경각심을 갖고 작업에 임할 수 있게 된다.

공단은 제도 정착을 위해 가좌, 승기, 송도 등 전 사업장의 위험 시설에 대한 전수 조사를 마치고 고압가스 저장소와 특고압 변전실 등 핵심 시설에 대한 등급 부여를 완료했다. 현장에는 구역별 색상이 적용된 안내판을 부착하고 출입 및 작업 기준이 담긴 표준 매뉴얼을 배포해 안전 관리를 대폭 강화할 방침이다.

이와 함께 공단은 ‘위험시설 중점관리 추진계획’을 수립해 위험구역을 데이터화하고 체계적인 이력 관리를 진행하고 있다. 특히 외부 방문객과 근로자의 이해를 돕기 위해 현장별 위험 요소를 담은 안전사고 예방 동영상 콘텐츠를 제작해 교육 현장에서 적극 활용 중이다.

김성훈 인천환경공단 이사장은 “작업현장 신호등제는 근로자의 ‘알 권리’를 보장하고 스스로 안전을 지킬 수 있도록 돕는 직관적인 시스템”이라며 “앞으로도 작업 환경의 위험 요소를 투명하게 공개하고 철저하게 관리하여 근로자 모두가 안심하고 일할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.