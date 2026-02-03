대전시의회, 민주당 행정통합 특별법 재의결 가능성 시사

통합을 추진해 왔지만,

민주당의 특별법은 이 같은 취지를 충분히 반영하지 못했다고 지적했다.

통합 추진 상황을 공유하고

주민들의 의견을 직접 청취했다”며 “다양한

논의와 공론화 과정을 거쳐

대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법안’을 최종 확정했다”고 설명했다.

기존 법안에 담긴 257개의 특례 조항 가운데 55개가 수용되지 않았고, 136개는 강행규정이 재량규정으로 약화되거나 축소됐다”며 “특히

법인세·부가가치세 국세 이양, 보통교부세 추가 교부 등 자치재정과 직결된 핵심 조항들이 제외되면서 특별시로서의 재정 자율권이 크게 약화됐다”고 지적했다.

대전·충남 통합 특별법이 같은 날 발의된 광주·전남 통합 특별법안에 비해 상대적으로 미흡하다며 형평성에 문제가 있다고도 주장했다.

민주당 제출 법안대로 통합이 추진될 경우 단순한 물리적 통합에 그칠 가능성이 있다”고 말했다.

시의회는 향후 시가 민주당 제출 법안에 대한 의견청취 건을 제출하면 임시회를 소집해 심의·의결하는 한편, 필요 시 행정안전부에

주민투표를 촉구하겠다는 계획이다.

실질적인 자치권과 재정권이 보장되지 않는 통합은 시민의 동의를 얻을 수 없다”며 “

시민의 뜻을 최우선에 두고 역할에 책임을 다하겠다”고 강조했다.