대전시의회, 민주당 행정통합 특별법 재의결 가능성 시사
대전시의회가 더불어민주당이 발의한 대전·충남 행정통합 특별법안의 재의결 필요성을 주장하고 나섰다.
조원휘 대전시의회 의장과 국민의힘 소속 시의원들은 3일 시의회에서 기자회견을 열고 “대전시가 민주당 제출 법안에 대해 의견청취 동의안을 제출하면 임시회를 열어 심의·의결할 것”이라고 밝혔다.
조 의장은 그동안 정부의 재정·조직·권한이 이양된 자립형 특별시를 목표로 행정통합을 추진해 왔지만, 민주당의 특별법은 이 같은 취지를 충분히 반영하지 못했다고 지적했다.
그는 “2024년 11월 행정통합에 대한 첫 발을 내딛은 후 정부와 통합 추진 상황을 공유하고 주민들의 의견을 직접 청취했다”며 “다양한 논의와 공론화 과정을 거쳐 ‘대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법안’을 최종 확정했다”고 설명했다.
그러면서 “민주당 법안은 기존 법안에 담긴 257개의 특례 조항 가운데 55개가 수용되지 않았고, 136개는 강행규정이 재량규정으로 약화되거나 축소됐다”며 “특히 법인세·부가가치세 국세 이양, 보통교부세 추가 교부 등 자치재정과 직결된 핵심 조항들이 제외되면서 특별시로서의 재정 자율권이 크게 약화됐다”고 지적했다.
대전·충남 통합 특별법이 같은 날 발의된 광주·전남 통합 특별법안에 비해 상대적으로 미흡하다며 형평성에 문제가 있다고도 주장했다.
대전·충남 법안과 달리 광주·전남 법안에 특별지방행정기관 사무 이관, 행정통합 비용 국가 지원 등 고도의 자치권을 보장하는 조항들이 다수 포함돼 있다는 이유에서다.
조 의장은 “민주당이 제시한 대전·충남 법안은 광주·전남과 유사한 내용이 재량 규정이거나 제외돼 있다. 동일한 당론 법안임에도 지역마다 자치권 수준을 다르게 적용한 것 아니냐는 우려를 낳고 있다”며 “민주당 제출 법안대로 통합이 추진될 경우 단순한 물리적 통합에 그칠 가능성이 있다”고 말했다.
시의회는 향후 시가 민주당 제출 법안에 대한 의견청취 건을 제출하면 임시회를 소집해 심의·의결하는 한편, 필요 시 행정안전부에 주민투표를 촉구하겠다는 계획이다.
조 의장은 “실질적인 자치권과 재정권이 보장되지 않는 통합은 시민의 동의를 얻을 수 없다”며 “시민의 뜻을 최우선에 두고 역할에 책임을 다하겠다”고 강조했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
