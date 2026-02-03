중흥그룹 창업주 정창선 회장 별세…향년 84세
1983년 중흥주택 창업
대형 건설그룹으로 성장
지역 건설사 중흥건설을 국내 대형 건설그룹으로 성장시킨 중흥그룹 창업주 정창선 회장이 별세했다. 향년 84세.
3일 유가족 등에 따르면 정 회장은 지난 2일 오후 11시40분쯤 지병으로 광주 전남대학교병원에서 치료를 받던 중 가족들이 지켜보는 가운데 영면했다.
1942년 광주에서 태어난 고인은 1983년 광주·전남 지역을 기반으로 한 중흥주택을 창업해 국내 대형 건설그룹으로 성장시킨 입지전적 인물로 꼽힌다.
특히 정 회장은 평생 무리한 외형 확장보다 재무 건전성과 안정성을 중시하는 경영 기조로 그룹을 안정적으로 성장시켜 왔다는 평가를 받는다.
2021년 12월 대우건설 인수 후에도 중흥그룹은 기존 사업과 신규 사업을 병행하며 비교적 안정적인 경영 기조를 이어왔다.
정 회장은 기업 경영뿐 아니라 지역 경제 발전에도 기여했다. 지난 2018년 3월부터 대한상공회의소 부회장으로 활동했으며, 같은 해 3월부터 2024년 3월까지는 광주상공회의소 회장을 맡아 지역 상공인과 기업인의 목소리를 대변해 왔다.
이 같은 공로를 인정받아 2005년 주택건설의 날 동탑산업훈장, 2017년 제70회 건설의 날 건설산업발전 공로상, 같은 해 광주광역시민대상(지역경제진흥대상) 등을 수상했다.
유족으로는 부인 안양임씨와 아들 정원주(중흥그룹 부회장·대우건설 회장)·원철(시티건설 회장)씨, 딸 향미씨, 사위 김보현(대우건설 사장)씨가 있다.
빈소는 광주 서구 매월동 VIP장례타운 301호. 발인 5일 오전 7시.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사