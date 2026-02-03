해사법원 부산 설치 ‘가시권’… 법사위 소위 통과

부산·인천에 해사 법원 설치 근거 마련

본회의 표결만 남겨

2028년 부산 청사 개원…해양사법 중심지로



해사법원의 부산 설치를 위한 법적 절차가 사실상 마무리 단계에 들어섰다.



3일 국민의힘 곽규택 의원(부산서·동)에 따르면 해사법원 설치를 담은 ‘법원조직법 일부개정법률안’과 ‘각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안’이 이날 국회 법제사법위원회 제1소위원회를 통과했다. 법사위 전체 회의와 본회의 표결만을 남겨두면서 해사법원의 부산 설치가 가시권에 들어왔다.



이번 법안은 ‘해사국제상사법원’이라는 이름으로 부산과 인천에 각각 전문 법원을 설치하는 내용이 골자다. 이 가운데 부산은 해사 사건을 중심으로 국제상사 사건까지 폭넓게 관할하는 전문 사법 기능을 갖추게 된다. 기존 해사 분쟁뿐 아니라 국제 물류·해운·금융과 연계된 상사 사건까지 담당 범위를 확장해 안정적인 사건 수요를 확보하도록 설계됐다.



인천은 수도권 항만·물류 축을 기반으로 국제상사·해사 사건을 분담하는 역할을 맡아 부산과 함께 해양·국제상사 사법의 양대 축을 형성하게 된다.



특히 해양수산부의 부산 이전으로 향후 해사 행정 사건이 증가할 것으로 예상되는 점도 이번 법안에 반영됐다. 해양 행정 기능과 해양 사법 기능이 한 도시 안에서 연계되면서 부산은 해사 분쟁 처리의 실질적 중심지로 자리매김할 수 있는 기반을 갖추게 된다.



재판 접근성도 고려됐다. 소액·소규모 사건의 경우 당사자 합의가 있으면 지방법원에서도 심리할 수 있도록 했고 전북·전남 등 해안권 지역 사건에 대해서는 합의 및 응소관할을 인정해 지역 간 이동 부담을 줄이도록 했다.



해사국제상사법원은 2028년 3월 1일 임시 청사 개원을, 신청사는 2032년 3월 개청을 목표로 하고 있다.



아울러 해양수산부 청사는 북항 재개발 용지에 2030년 완공을 목표로 추진된다. 남해안권 고속철도망 구축도 같은 시기를 목표로 하는 만큼 부산의 해양 인프라 재편 흐름과 맞물려 추진될 전망이다.



해사법원이 부산에 설치되면 해양 행정과 해양 사법 기능을 동시에 갖춘 도시로서 부산의 위상은 한층 강화될 것으로 기대된다. 단순한 해사 분쟁을 넘어 국제상사 분쟁까지 아우르는 전문 법률서비스가 가능해지면서 부산은 동북아 해양법률서비스의 거점 도시로 도약할 수 있는 발판을 마련할 전망이다.



부산=윤일선 기자



