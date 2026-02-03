NCT·에스파가 캐릭터로… 카카오게임즈 ‘SMiniz’ 사전 등록
카카오게임즈는 3일 SM엔터테인먼트의 지식재산권(IP)을 활용한 모바일 신작 ‘SMiniz(슴미니즈)’의 글로벌 사전등록을 시작했다고 밝혔다.
이번 사전등록은 오는 23일까지 한국, 일본, 대만, 북미, 유럽 등 전 세계 주요 지역에서 동시에 진행된다. 국내 이용자는 구글 플레이와 앱스토어 외에도 카카오게임 사전등록 페이지를 통해 신청 가능하다.
‘SMiniz’는 NCT, 에스파, 라이즈 등 SM 소속 아티스트를 캐릭터화한 ‘미니즈’와 함께 매치3 퍼즐을 해결하는 캐주얼 게임이다.
게임 내에는 포토카드 수집, 개인 취향대로 공간을 꾸미는 ‘덕질존’, 아티스트 콘셉트를 반영한 코스튬 등 팬들의 선호도를 반영한 요소가 포함된 것이 특징이다.
공식 브랜드 페이지에서는 사전등록 참여와 함께 게임에 대한 상세 정보 확인이 가능하다. 메타보라가 개발하고 카카오게임즈가 퍼블리싱하는 이 게임은 2026년 1분기 정식 출시를 목표로 글로벌 시장 공략에 속도를 낼 방침이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사