강원도청 평창향우회, 평창 고향사랑기부금 기탁
강원도청 평창향우회는 2일 강원도 평창군청을 방문해 고향사랑기부금 500만원을 전달했다.
평창향우회는 2023년부터 4년간 기부를 지속해 왔으며 현재까지 누적 기부금은 1500여만원에 달한다.
이번 기부금은 평창 지역경제 활성화와 주민 복리 증진을 위한 소중한 재원으로 활용될 예정이다.
이대균 평창향우회장은 “고향사랑기부제 참여를 통해 평창의 미래 가치를 높이고 지역 발전에 보탬이 되었으면 좋겠다”고 말했다.
전재준 군 세정과장은 “고향에 대한 애정의 마음으로 따뜻한 나눔을 실천해 주신 향우회에 감사드리며 의미 있는 기금 사업 추진으로 보답하겠다”고 말했다.
고향사랑기부제는 지역 균형 발전과 지방재정 확충을 위해 2023년부터 시행 중이다.
개인이 자신의 주소지를 제외한 지자체에 기부하고 세액공제와 지역 특산품 등의 답례품을 받을 수 있는 제도로 고향사랑E음 홈페이지를 통해 참여할 수 있다.
평창=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사