포항 구룡포과메기, 품질·수급 안정으로 판매 ‘호조’
경북 포항의 대표 겨울 별미인 구룡포과메기가 올해 들어 판매에 활기를 띠고 있다. 원재료인 꽁치 수급 안정과 품질 향상, 미디어 노출 효과가 맞물리며 생산과 소비 모두 늘고 있다.
3일 포항시에 따르면 지난해 5월부터 9월 사이 원양 출어선을 중심으로 꽁치 어획량이 늘면서 원재료 확보가 원활해졌다. 이에 따라 생산에 필요한 원물 수급이 안정되고, 크기와 신선도 역시 지난해보다 개선돼 전반적인 제품 품질이 향상됐다.
원물 가격이 안정세를 유지하면서 과메기 제조업체들의 수익 구조도 점차 개선되고 있다. 일부 생산업체는 제조 이윤이 전년 대비 약 10% 증가한 것으로 나타났다.
최근 방송 노출이 소비 확대로 이어지며 판매에도 탄력이 붙었다. KBS 예능 프로그램 ‘편스토랑’에서 포항 미식 여행편을 통해 과메기 조리법과 섭취 방식이 소개돼 20~30대 젊은 소비자층의 관심이 높아졌다.
또 오프라인 중심 판매 구조에서 벗어나 온라인 판매 비중이 확대되면서 업계는 올해 과메기 전체 판매 규모가 전년 대비 약 20% 증가할 것으로 내다보고 있다.
구룡포 과메기 생산업체 관계자는 “방송과 온라인 콘텐츠 이후 젊은 층 주문이 늘고, 전반적인 판매 흐름도 지난해보다 개선됐다”고 말했다.
정철영 포항시 수산정책과장은 “고품질 과메기 생산을 지원해 지역 대표 수산물로서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
