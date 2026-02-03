시사 전체기사

데브시스터즈-국가유산청, 세계유산위원회 성공 개최 및 한국 헤리티지 홍보 협력

입력:2026-02-03 11:51
공유하기
글자 크기 조정

​데브시스터즈가 국가유산청과 국가유산의 활용·홍보 및 제48차 유네스코 세계유산위원회 회의의 성공적인 개최를 위한 업무협약을 체결했다. 양 기관은 지난 2일 덕수궁 돈덕전에서 협약식을 갖고, 향후 협력 분야를 자연유산에서 국가유산 전반으로 확대 및 강화하기로 합의했다.

​이번 협약은 오는 7월 부산에서 열리는 국내 최초의 세계유산위원회 개최를 기념하여 추진됐다. 대한민국이 유네스코 세계유산협약에 가입한 지 38년 만에 처음으로 열리는 국제 행사인 만큼, 양 기관은 세계유산으로 등재된 우리 국가유산의 가치를 알리는 데 다각적으로 협력할 방침이다. 구체적으로는 쿠키런 IP를 활용한 국가유산 콘텐츠 개발, 세계유산위원회 홍보, 연계 행사 참여 및 지원 등을 공동 추진한다.

​본격적인 활동은 오는 6월부터 전개된다. 17건의 한국 세계유산을 이미지화한 미디어아트 개발을 비롯해, 쿠키런 게임 내 ‘K헤리티지 런’ 테마 적용, 부산 방문 관광객 대상 특별 프로모션 등 온·오프라인 홍보 사업이 예정되어 있다. 이를 통해 한국 문화의 근간인 ‘K헤리티지’의 가치를 확산시킨다는 계획이다.

​양 기관의 협력은 이번이 처음이 아니다. 지난 2023년 자연유산 홍보 협업을 시작으로 덕수궁 돈덕전에서 개최한 특별전 ‘쿠키런: 사라진 국가유산을 찾아서’는 개막 2달 만에 누적 관람객 10만 명을 돌파하며 호응을 얻었다. 이에 따라 전시 기간을 오는 4월 5일까지 한 달 연장하기로 했다. 해당 특별전을 통해 데브시스터즈의 지원으로 복원된 대한국새는 전시 종료 후 덕수궁에 영구 기증될 예정이다.

​데브시스터즈는 최근 한국 전통 공예 장인들과 협업한 ‘쿠키런: 킹덤 아트 콜라보 프로젝트’를 통해 나전칠기, 금박공예 등을 결합한 작품 10점을 선보이는 등 우리 문화유산의 가치를 알리는 활동을 이어가고 있다.

조길현 데브시스터즈 대표는 “한국에서 처음 열리는 세계유산위원회의 성공적인 개최에 힘을 보태게 되어 뜻깊다”며 “우리 국가유산의 우수성을 전 세계에 알리는 데 적극 기여하겠다”고 밝혔다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“2인자의 대권 욕망”… 정청래발 ‘합당’에 쪼개진 여당
같은 테마 ETF라도 수익률 천차만별… 희비 가른 건 디테일
‘서울대’ 이부진 장남, 대치동서 입시 강연…“스마트폰 단절”
배수로 실종… 18시간 강추위 생환 도운 ‘결정적 요인’
작년 로또 1등 평균, 겨우 14억원…‘인생역전’은 옛말
중국, ‘미얀마 스캠단지’ 조직원 4명 추가 사형 집행
12년만의 최대 금값 폭락의 이유…‘이것’ 때문이었다
靑 “다주택자 양도세 중과유예, 5월 9일 분명히 종료”
국민일보 신문구독