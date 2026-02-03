데브시스터즈-국가유산청, 세계유산위원회 성공 개최 및 한국 헤리티지 홍보 협력
데브시스터즈가 국가유산청과 국가유산의 활용·홍보 및 제48차 유네스코 세계유산위원회 회의의 성공적인 개최를 위한 업무협약을 체결했다. 양 기관은 지난 2일 덕수궁 돈덕전에서 협약식을 갖고, 향후 협력 분야를 자연유산에서 국가유산 전반으로 확대 및 강화하기로 합의했다.
이번 협약은 오는 7월 부산에서 열리는 국내 최초의 세계유산위원회 개최를 기념하여 추진됐다. 대한민국이 유네스코 세계유산협약에 가입한 지 38년 만에 처음으로 열리는 국제 행사인 만큼, 양 기관은 세계유산으로 등재된 우리 국가유산의 가치를 알리는 데 다각적으로 협력할 방침이다. 구체적으로는 쿠키런 IP를 활용한 국가유산 콘텐츠 개발, 세계유산위원회 홍보, 연계 행사 참여 및 지원 등을 공동 추진한다.
본격적인 활동은 오는 6월부터 전개된다. 17건의 한국 세계유산을 이미지화한 미디어아트 개발을 비롯해, 쿠키런 게임 내 ‘K헤리티지 런’ 테마 적용, 부산 방문 관광객 대상 특별 프로모션 등 온·오프라인 홍보 사업이 예정되어 있다. 이를 통해 한국 문화의 근간인 ‘K헤리티지’의 가치를 확산시킨다는 계획이다.
양 기관의 협력은 이번이 처음이 아니다. 지난 2023년 자연유산 홍보 협업을 시작으로 덕수궁 돈덕전에서 개최한 특별전 ‘쿠키런: 사라진 국가유산을 찾아서’는 개막 2달 만에 누적 관람객 10만 명을 돌파하며 호응을 얻었다. 이에 따라 전시 기간을 오는 4월 5일까지 한 달 연장하기로 했다. 해당 특별전을 통해 데브시스터즈의 지원으로 복원된 대한국새는 전시 종료 후 덕수궁에 영구 기증될 예정이다.
데브시스터즈는 최근 한국 전통 공예 장인들과 협업한 ‘쿠키런: 킹덤 아트 콜라보 프로젝트’를 통해 나전칠기, 금박공예 등을 결합한 작품 10점을 선보이는 등 우리 문화유산의 가치를 알리는 활동을 이어가고 있다.
조길현 데브시스터즈 대표는 “한국에서 처음 열리는 세계유산위원회의 성공적인 개최에 힘을 보태게 되어 뜻깊다”며 “우리 국가유산의 우수성을 전 세계에 알리는 데 적극 기여하겠다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사