글로벌 600만 기록 뒤의 숙제… ‘카제나’, 운영 신뢰 회복이 성패 가른다
스마일게이트의 ‘카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)’가 출시 100일을 맞아 오는 4일, 대규모 업데이트를 통한 분위기 반전을 꾀한다.
카제나는 론칭 초기 아트 리소스와 시나리오 등 여러 부문에서 논란이 불거지며 부침을 겪었다. 하지만 이러한 악조건 속에서도 글로벌 누적 다운로드 597만 회를 기록하고 대만, 홍콩 등 주요 국가 앱 마켓 매출 상위권에 이름을 올리는 등 성과 측면에서는 준수한 흐름을 이어왔다.
그간 개발사는 네 차례의 라이브 방송과 다섯 차례의 개발자 코멘터리 등을 진행하며 소통에 적극적으로 나섰다. 특히 올해 초 최승현 시스템 팀장을 라이브 디렉터로 승격시키며 소통 창구를 한층 강화한 것은 변화에 대한 의지를 보여준 조치로 평가받는다.
4일 예정된 시즌2 업데이트는 로그라이크 장르 특유의 과도한 무작위성(랜덤성)으로 인한 이용자 피로도를 줄이는 데 초점을 맞췄다. 특히 이용자 요구가 높았던 ‘세이브 데이터’ 획득의 편의성을 개선하기 위해 ‘명상’ 기능을 도입하고, 전투원 선택 복제 시스템을 추가했다.
또한 성장 재화 보상 상향, 메인 스토리 개선, 캐릭터 대규모 밸런스 패치 등 기존 이용자들이 지속적으로 지적해 온 문제점들도 이번 업데이트와 향후 로드맵에 대거 반영됐다.
이번 업데이트에 대해 이용자들은 대체로 “일단 지켜보자”며 신중한 태도를 보이고 있다. 결국 반등 여부는 개발사의 실행력에 달린 셈이다. 이번 시즌2 업데이트가 이용자들이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있을지가 출시 3개월을 넘긴 카제나의 장기 흥행과 신뢰 회복을 결정짓는 분수령이 될 전망이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
