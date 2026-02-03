경찰, 감사원 압수수색…최재해·유병호 ‘군사기밀법 위반’ 입건
경찰이 ‘서해 공무원 피살 사건’ 관련 군사기밀 누설 혐의에 대해 강제수사에 나섰다.
서울경찰청 반부패수사대는 3일 감사원을 대상으로 압수수색 영장을 집행하고 있다. 지난해 11월 감사원 운영 쇄신 TF(태스크포스)가 최재해 전 감사원장 등을 군사기밀보호법 위반 등 혐의로 고발한 사건과 관련해 자료를 확보하기 위한 취지다.
TF는 윤석열정부 시절 서해 공무원 피살 사건 등에 대한 감사 및 발표 과정에 군사기밀이 누설됐다는 조사 결과를 발표하고 감사원 명의로 최 전 감사원장, 유병호 감사위원 등 7명을 경찰에 고발했다.
경찰은 최 전 감사원장, 유 감사위원 등 7명을 피의자로 입건했다.
군사기밀 누설 혐의로 고발을 당한 김숙동 감사원 전 특별조사국장은 지난해 말 “내부 조사 과정에 위법이 있었다”며 국가인권위원회에 TF 활동으로 인권을 침해당했다는 취지의 진정을 제기했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
