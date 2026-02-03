경주시, 올해 전기차 2926대 보급…190억원 투입
경북 경주시는 탄소중립 선도도시 조성을 위해 올해 총 190억원을 투입해 전기자동차 2926대를 보급한다고 3일 밝혔다.
올해 상반기 배정 물량은 전기승용차 972대, 전기화물차 151대, 전기승합차 6대다. 하반기에는 추가로 514대를 지원할 예정이다.
차량별 보조금은 성능과 차종에 따라 차등 지원한다. 전기승용차는 291만~1148만원, 전기화물차는 499만~2050만원, 전기승합차는 6500만원~최대 1억3169만원까지 지원된다.
이와 함께 전기 택시, 다자녀 가구, 차상위계층 등을 대상으로 한 추가 보조금도 별도로 지원된다.
특히 시는 정부 보조금 외에 시 자체 예산으로 전기 승용차와 화물차 1대당 100만원의 추가 지원금을 특별 편성해 지급한다. 이는 도내 최고 수준으로, 전기차 구매 부담을 실질적으로 낮춰 친환경차 전환을 촉진할 것으로 기대된다.
상반기 전기자동차 보조금 신청은 오는 4일부터 예산 소진 시까지 진행된다. 대상은 접수일 기준 90일 이전부터 경주시에 주소지를 둔 18세 이상 시민과 법인‧ 기관 등이다.
구매자는 자동차 제작‧수입사와 계약 체결한 뒤 해당 업체가 ‘무공해차 통합누리집‘을 통해 전자 접수하는 방식으로 신청이 이뤄진다.
보조금은 차량 출고·등록 순으로 지급된다. 단, 선정 후 10일 이내 차량이 출고되지 않으면 지원이 자동 취소된다.
보조금 지원 대상 차종과 세부 지원 금액은 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr) 또는 경주시청 홈페이지 고시·공고란에서 확인할 수 있다.
주낙영 경주시장은 “기후 위기 대응과 미래 세대를 위한 탄소중립 실천은 선택이 아닌 필수”라며, “시민들의 친환경자동차 전환을 돕기 위해 추가 지원금을 편성하는 등 다각적인 노력을 기울이고 있다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
