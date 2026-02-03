반쪽 추모시설 대구안전테마파크 ‘2·18’ 명칭사용 좌절
대구지하철 화재 참사를 기억하기 위해 조성된 대구시민안전테마파크에 본래 취지를 담은 이름을 함께 사용할 수 있도록 한 조례안이 대구시의회 문턱을 넘지 못했다. 20년 가까이 이어진 2·18 지하철 화재 참사 추모사업 갈등의 해결 실마리를 찾을 것이라는 기대가 깨졌다.
대구시의회는 육정미 대구시의원(더불어민주당 비례대표)이 발의한 ‘대구광역시 시민안전테마파크 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안’이 기획행정위원회 심사에서 추가적인 검토가 필요하다는 이유로 유보됐다고 3일 밝혔다.
이 조례안은 ‘대구시민안전테마파크’ 명칭과 ‘2·18기념공원’ 명칭을 함께 표기할 수 있도록 하는 것이 주요 내용이다. 심사 유보 결정으로 6일 본회의 상정은 물거품이 됐다.
시민안전테마파크 이름 논란은 20년 가까이 해결되지 못한 채 유족들의 한으로 남아있었다. 2003년 2월 18일 대구도시철도 1호선 중앙로역을 지나던 전동차에서 방화로 인한 화재가 발생해 192명이 숨지고 151명이 다쳤다. 참사를 기억하기 위해 대구도시철도 1호선 중앙로역 기억공간 조성, 2·18안전문화재단 출범, 팔공산 대구시민안전테마파크 건립 등의 사업을 진행했다.
시민안전테마파크 건립 후 시설 정체성 문제가 꼬리표처럼 따라다녔다. 건립 당시 국민 성금 58억원이 사용됐음에도 명칭이 건립 배경과 정체성을 충분히 전달하지 못하고 있다는 지적이 유족과 지역 시민단체들을 통해 꾸준히 제기됐다. 희생자 가족들이 추모공원으로의 명칭 변경을 요구했지만 번번이 인근 상인들과의 갈등 때문에 무산됐다. 유족들은 참사 희생자 유골 전부를 시민안전테마파크에 안치시켜달라는 요구도 했지만 대구시와의 갈등에 가로막혔다.
올해 들어 분위기 변화가 감지되며 기대감이 높아졌다. 대구시가 지역 공동체 모두가 겪은 아픔인 2·18 지하철 화재 참사 추모사업을 포용적 입장에서 실현 가능한 방향으로 살펴보겠다고 밝히면서 갈등 해결에 대한 기대감이 높아졌다. 이런 상황에서 대구시의회 개정안 발의도 이뤄졌다. 하지만 결과는 유보 결정이다.
유골 안치 문제도 여전히 풀기 어려운 숙제로 남아있다. 유족 등으로 구성된 대구지하철 화재참사 희생자 대책위원회는 2024년 희생자 유골 전부를 시민안전테마파크에 안치시켜달라는 민사소송을 제기했지만 1심에서 패소하고 항소심에서 청구가 각하됐다. 대구시는 유골 안치는 법적으로 허용이 어렵다는 입장을 유지 중이다. 소송 당시 유족들은 대구시와 체결한 추모사업 이면 합의에 따라 2009년 희생자 중 32명을 먼저 수목장으로 안치했지만 이후 대구시가 이면 합의를 부인했다고 주장했고 대구시는 이면 합의는 없었다고 항변했다.
대구=최일영 기자
