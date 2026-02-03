출발 30분 전 변경 가능…코레일, 승차권 변경 서비스 확대
앞으로 출발 30분 전까지 ‘코레일톡’에서 위약금 없이 열차 시간을 앞당기거나 늦출 수 있게 된다.
한국철도공사(코레일)는 코레일톡 승차권 변경 서비스의 적용 시간과 범위를 확대한다고 3일 밝혔다.
승차권 변경 서비스의 기준시간은 기존 출발 3시간 전에서 30분 전까지로 확대했다.
출발 3시간 이내 승차권을 뒤로 미루려면 환불 이후 재구매하면서 위약금을 내야했지만, 이제는 출발 30분 전까지 출발시각 이전·이후 열차로 위약금 없이 변경할 수 있다.
변경 가능한 열차의 범위도 넓어졌다. 승차 당일 열차로만 바꿀 수 있었던 기존과 달리 같은 구간이면 승차일 기준 앞·뒤 7일 이내 운행하는 열차 중에서 자유롭게 고를 수 있다.
이민성 코레일 고객마케팅단장은 “고객이 원하는 시간의 열차를 부담없이 타실 수 있도록 서비스를 개선하겠다”고 말했다.
