“의사 유튜버 믿지 마세요”…5개 중 4개는 ‘근거 부족’

강은교 국립암센터 교수 연구팀 연구 결과

건강 관련 내용을 담은 유튜브 영상 다수가 올바른 의학 정보를 제공하지 못하고 있다는 분석이 나왔다. 심지어 의사들이 직접 출연해 설명하는 영상에서조차 근거가 미흡한 정보가 많았다.