이재성, 부산시장 도전… “말 아닌 실력으로 경제 살리겠다”
이재성 더불어민주당 부산시장 예비후보가 3일 부산시의회에서 기자회견을 열고 서부산 관광 인프라 혁신과 북항 재도약, 행정통합 가속화를 핵심 공약으로 제시하며 출마를 공식화했다. 이 예비후보는 “말이 아니라 실력으로 부산 경제를 살려내겠다”고 밝혔다.
서부산 공약으로는 다대포 일대를 중심으로 ‘동경보다 큰 디즈니랜드급 복합 관광지’ 조성을 제시하고, 감천·다대포 일대에 특급 호텔을 유치해 체류형 관광 경제권을 만들겠다고 밝혔다. 자갈치역에서 감천문화마을 입구를 10분대로 연결하는 ‘송도선’ 도시철도 추진도 최우선 과제로 내세웠다.
북항 재개발과 관련해선 해양수산부 신청사를 부산 북항에 배치해야 한다고 주장했다. 이 예비후보는 “엑스포 유치 실패 이후 북항의 시계가 사실상 멈췄다”며 “정책과 산업, 투자와 일자리가 만나는 전략 공간으로 북항을 다시 살려내겠다”고 말했다.
또 “시장에 취임하면 다대포 디즈니랜드 추진을 위한 시장 직속 태스크포스를 구성하고, 북항 재개발은 기존 계획의 성과와 한계를 면밀히 점검해 해수부 신청사와 공연장, 해양물류 대기업 유치까지 포함한 종합 발전 계획을 조속히 시민 앞에 제시하겠다”고 밝혔다.
의료·교육 분야 공약도 내놨다. 서울대학교병원 부산 분원을 해운대·기장 일대에 조성해 의료관광과 바이오산업을 결합한 동남권 의료 거점으로 육성하고, 명지·에코델타시티를 ‘대치동에 버금가는 신흥 명문 학군’으로 키우겠다는 구상이다.
행정통합과 관련해선 “광역 행정통합은 선택이 아니라 생존의 문제”라며 “2026년 통합 광역단체장 선출로 가는 길을 열어야 한다”고 주장했다.
당내 경쟁 구도와 관련해 전재수 의원의 부산시장 출마 가능성에 대해서는 “원칙과 품격을 지키며 당당하게 경선에 임해 컨벤션 효과를 만들겠다”며 “부산을 바꾸는 데 필요한 경쟁이라면 환영한다”는 입장을 밝혔다.
선거 일정과 관련해서는 “이날 오전 예비후보 등록을 마쳤고, 회견 직후 선거사무소 설치 신고와 후원회 구성 절차에 들어간다”며 “절차가 마무리되는 대로 사하구 장림동에 선거사무실을 열고 본격적인 선거전에 돌입하겠다”고 말했다. 이어 “지금 부산에 가장 중요한 것은 정치가 아니라 경제”라며 “부산 시민의 먹고사는 문제를 해결하는 데 정치생명을 걸겠다”고 강조했다.
